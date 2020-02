Μία νέα επίθεση κατά του Facebook εξαπέλυσε ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, με αφορμή την πολιτική της εταιρείας για την προβολή διαφημίσεων πολιτικού περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας ένα tweet του ηθοποιού Σάσα Μπαρόν Κοέν, ο Έλον Μασκ κάλεσε τους 31 εκατ. ακολούθους του στο κοινωνικό δίκτυο Twitter να «διαγράψουν το Facebook».

Σύμφωνα με το Marketwatch, ο Σάσα Μπαρόν Κοέν, όπως και ο Έλον Μασκ, ανήκουν στην «ομάδα» των ανθρώπων που έχουν ανοίξει ανοιχτό «πόλεμο» με την εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μαζί με τον Στίβεν Κινγκ και τον Μαρκ Χάμιλ.

Μάλιστα, ο Κοέν, σε tweet του, έχει αποκαλέσει το Facebook, το μεγαλύτερο μηχάνημα προπαγάνδας στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ τον Ιανουάριο απευθύνθηκε στον ιδρυτή του Facebook, λέγοντας «Η ιστορία θα σε κρίνει αυστηρά... αν υπάρχουν ακόμα ιστορικοί, αφού θα έχεις βοηθήσει στην καταστροφή της Δημοκρατίας!»

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt