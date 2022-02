Binance: Το μεγαλύτερο crypto-ανταλλακτήριο δεν θα μπλοκάρει τους λογαριασμούς όλων των Ρώσων χρηστών

Η Binance ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα μπλοκάρει τους λογαριασμούς Ρώσων ιδιωτών στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά δεν θα «παγώσει» μονομερώς τους λογαριασμούς όλων των Ρώσων χρηστών.

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση στην απαίτηση του Ουκρανού αντιπροέδρου προς όλα τα μεγάλα ανταλλακτήρια νομισμάτων να αποκλείσουν όλους τους Ρώσους χρήστες.

«Δεν πρόκειται να παγώσουμε μονομερώς τους λογαριασμούς εκατομμυρίων αθώων χρηστών», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Binance στο CNBC.

«Τα crypto έχουν ως στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία στους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Το να αποφασίσουμε μονομερώς να αποκλείσουμε την πρόσβαση των ανθρώπων στα κρυπτονομίσματα τους θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τον λόγο που υπάρχουν τα crypto».

Την Κυριακή, ο Μιχαΐλο Φεντόροφ, αντιπρόεδρος της Ουκρανίας, απαίτησε από κορυφαία ανταλλακτήρια να μπλοκάρουν τους λογαριασμούς Ρώσων χρηστών.

«Είναι σημαντικό όχι μόνο να μπλοκάρουμε τους λογαριασμούς Ρώσων και Λευκορώσων πολιτικών, αλλά επίσης και να σαμποτάρουμε τους συνηθισμένους χρήστες», ανέφερε σε ένα τουίτ ο Φεντόροφ.

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.

It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022