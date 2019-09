Με απώλειες έκλεισε η Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να ανησυχούν για κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Τα δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ανέφεραν πως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Παράλληλα από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ αναζητούνται τρόποι να διαγραφούν απο τους αμερικανικούς δείκτες της Wall Street κινεζικές εταιρείες.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες κινεζικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί σε βασικούς δείκτες στους οποίους έχει πρόσβαση ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε την πόρτα την Παρασκευή στο Ιράν μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Το Ιράν ήθελε να άρω τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εναντίον του, έτσι ώστε να συναντηθούμε. Είπα, φυσικά, ΟΧΙ!», σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!