Ισορροπία δυνάμεων στο Χρηματιστήριο

Πιέσεις σε ΟΤΕ, Jumbo, διυλιστήρια. Κράτησαν όρθια την αγορά Σαράντης, Πειραιώς, ΔΕΗ.

Στασιμότητα επικράτησε ως επί το πλείστον στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με μερίδα διαχειριστών να συνεχίζει μέσω rotation το χτίσιμο θέσεων, σε διάφορες μετοχές.

Ευρύτερα, οι profit takers είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε μια σειρά δεικτοβαρών μετοχών, κάτι που αποτυπώθηκε και στις δημοπρασίες, με την αγορά να ισορροπεί μέσω των τίτλων της Σαράντης, της Πειραιώς της ΔΕΗ και του ομίλου Στασινόπουλου.

Παράλληλα, πέρασαν τα πακέτα στη Eurobank από το placement της Fairfax. Οι fast money investors αποχώρησαν, καρπώνοντας μια μικρή υπεραξία από τα 2,33 ευρώ, δίνοντας τη θέση τους σε διαχειριστές που δεν ικανοποιήθηκαν από τον όγκο χαρτιών που έλαβαν στη διάθεση του 2,2% του Watsa. Έτσι διατηρήθηκαν οι ισορροπίες στη μετοχή.

Μία εκ των μετοχών που δε συγκίνησε το περασμένος έτος ήταν αυτή της ΕΧΑΕ, έχοντας ωστόσο ολοκληρώσει πλέον τον διορθωτικό της σχηματισμό. Σύμφωνα με τον Αντώνη Κοφινάκο, συνδεμένο αντιπρόσωπο της Optima Bank και Financial Trading Tutor, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο διορθωτικός σχηματισμός ονομάζεται «Flat Correction» και το στοιχείο που το ξεχωρίζει απο τον διορθωτικό σχηματισμό «zig zag» είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το κύμα Α έχει δομή τριών υποκυμάτων, σε αντίθεση με τον δεύτερο που εχει δομή πέντε υποκυματων. Κατά συνέπεια, εφόσον το κύμα Α έχει δομή τριών υποκυμάτων και μικρή έκταση, τότε και το κύμα c, δεν θα έχει μεγάλη έκταση. Σύμφωνα με την θεωρία της κυματικής ανάλυσης, o διορθωτικός σχηματισμός «Flat Correction», ολοκληρώνεται ώστε να συνεχίσει η υπάρχουσα μακροχρόνια τάση μόλις διασπαστεί ανοδικά το υποκύμα 4, του κύματος C (Diagonal). Η μετοχή της ΕΧΑΕ έχει διασπάσει ανοδικά αυτό το επίπεδο.

Όπως σχολιάζει ο Πέτρος Στεριώτης, τεχνικός αναλυτής, «εξαιρετικό αποδεικνύεται το φετινό ξεκίνημα του Χρηματιστηρίου, με τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά 14 ετών να προσπαθεί να καταγράψει την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα του. Προφανώς και μετά από ένα τέτοιο βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροχρόνιο ράλι θα σημειωθούν intraday ή πολυήμερες κινήσεις κατοχύρωσης λογιστικών κερδών αλλά -προσώρας- ισχύει και με το παραπάνω το «the trend is your friend» με ό,τι αυτό σημαίνει για την διατήρηση short θέσεων και για όσους «κοιτούν το ράλι από μακριά» αναμένοντας μια σημαντικότερη διόρθωση που όμως δεν έρχεται.

Βελτιούμενη και η αξία των συναλλαγών, με τον «αστερίσκο» βέβαια της κυριαρχίας των «γνωστών τίτλων» της υψηλής κεφαλαιοποίησης να παραμένει. Κρίσιμος ο όγκος των συναλλαγών τόσο από την άποψη της απορρόφησης πιθανών πωλητικών πιέσεων όσο και γιατί, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Τεχνικής Ανάλυσης, τα νέα υψηλά των τιμών πρέπει να «επιβεβαιώνονται» από ισχυρό volume.

«Πρωταγωνίστριες» προφανώς οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κινείται σε υψηλό 9 ετών, να προσελκύει χοντρικά τον μισό τζίρο του ΧΑ και να ρίχνει τη «σκιά επιρροής» του σε όλο το εύρος του ταμπλό. Για το «συστημικό καρέ» των τραπεζών, κρίσιμη τις επόμενες εβδομάδες θα είναι η προεξόφληση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου, με τους επενδυτές να αναμένουν την επιβεβαίωση των μερισματικών προσδοκιών, τα επικαιροποιημένα business outlook και τα πλάνα πιστωτικής και άλλης επέκτασης των χαρτοφυλακίων τους. Βέβαια, παρά την γενικότερη αισιοδοξία και την αναμφισβήτητη υποστήριξη από πλευράς των θεμελιωδών (ειδικά σε σύγκριση με το όχι μακρινό «αμαρτωλό παρελθόν»), δεν αποκλείεται η κατοχύρωση υπεραξιών είτε στα πλαίσια αποκλιμάκωσης των βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένων ταλαντωτών είτε λόγω «βιασύνης» του γρήγορου θεσμικού χρήματος που ασχολείται με το momentum του κλάδου.

Με την συνολική κεφαλαιοποίηση της λεωφόρου Αθηνών να προσεγγίζει πλέον τα 110 δισ. Ευρώ, αρκετές θεμελιωδώς εύρωστες εισηγμένες που «έχουν μείνει πίσω» δικαιούνται να «ζηλεύουν», επιθυμώντας και αυτές διακαώς περαιτέρω ανατίμηση. Σε αυτά τα πλαίσια και όντας αισίως στο πέμπτο σερί ανοδικό έτος του Γενικού Δείκτη, κρίσιμη θα είναι η συνδρομή λοιπών αξιοπρόσεκτων κλάδων (βλ. Πληροφορική, Μεταφορές, Κατασκευές, Ενέργεια κ.ά.), οι οποίοι δυνητικά προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επιλογών σε ενημερωμένους επενδυτές που έχουν - ας μας επιτραπεί η έκφραση - «μπουχτίσει» με τις τράπεζες.

Στα θετικά στοιχεία της Κεφαλαιαγοράς η τρέχουσα εμπιστοσύνη των Θεσμικών προς τα ελληνικά ομόλογα, κάτι που μεταφράζεται σε αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού για ολόκληρη την δευτερογενή και τις νέες εταιρικές εκδόσεις. Επίσης, κρίσιμος παράγοντας για την επενδυτική διάθεση στη λεωφόρο Αθηνών και την -μέσω υπεραξιών- υπάρχουσα ρευστότητα είναι η υπέρβαση των τιμών στις οποίες νέες μετοχές εισήχθησαν πέρυσι στο ΧΑ.

Κοιτώντας στο εξωτερικό, η έναρξη της τετραετίας Τραμπ 2.0 αναμένεται να μας κρατήσει σε εγρήγορση δεδομένου του δείγματος γραφής που έχει δώσει ο «ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο». Ο νέος πλανητάρχης έχει μπει «φουριόζος», με τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ σε επίπεδο διεθνών εμπορικών σχέσεων, γεωστρατηγικών ζητημάτων, ενεργειακής πολιτικής, κρυπτοστοιχείων, φορολογικών συντελεστών κλπ. να αποτιμώνται σε... ημερήσια βάση.

Πέραν του… lifestyle, για τους επενδυτές σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των επόμενων πολιτικών αποφάσεων των ΗΠΑ σε κρατικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος, και κατά συνέπεια στο κόστος του χρήματος, στην προεξόφληση εταιρικών κερδών και στην αποτίμηση της Wall Street, η οποία έχει «τρελάνει κόσμο» με την ανθεκτικότητα και τα νέα ρεκόρ της, τα οποία όμως δεν θα πηγαίνουν για πάντα στον «αυτόματο πιλότο»...

Ξημερώματα Παρασκευής το «επενδυτικό μενού» θα έχει Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα στο επίκεντρο θα βρεθούν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες θα «ζυγίσουν» τις αποκλίνουσες αναπτυξιακές τάσεις σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι ανακοινώσεις εταιρικής κερδοφορίας αμερικανικών κολοσσών, με τους επενδυτές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να προσφέρουν ως γνωστόν έντονες προ - και ενδοσυνεδριακές... «συγκινήσεις» με βάση τον βαθμό ικανοποίησής τους από τα αποτελέσματα».

«Επιστρέφοντας στην «πεζή πραγματικότητα» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης παραμένει - έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές - «άνετα» πάνω από τους σημαντικότερους κινητούς μέσους όρους και τις 1.500 μονάδες, επίπεδα δηλαδή τα οποίοι προσφέρουν δυνητικές στηρίξεις. Σε ό,τι αφορά τις διαγραμματικές αντιστάσεις, τα για 14 έτη «αχαρτογράφητα ύδατα» στα οποία κινείται ο Γενικός Δείκτης, κάνουν την κάθε εκτίμηση επισφαλή, με το «υψηλότερο να είναι ο εχθρός του υψηλού». Όπως προαναφέραμε, προσοχή στις υπερβολές και προσεκτική εφαρμογή των προαποφασισμένων πολιτικών διαχείρισης ρίσκου του χαρτοφυλακίου σας», καταλήγει ο Π. Στεριώτης.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε οριακά χαμηλότερα στις 1.529,57 μονάδες, όπως και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (στις 3.718,53 μονάδες) με τον τζίρο 355,8 εκατ. ευρώ, λόγω των πακέτων σε Eurobank. Ήπια ανοδικά ο τραπεζικός δείκτης στις 1.392,56 μονάδες.

Κέρδη 1,27% για την Πειραιώς στα 4,314 ευρώ, με τζίρο 18,53 εκατ. ευρώ, με την Εθνική στο 0,12% και τα 8,35 ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο Κύπρου (0,79%), Alpha (0,12%) και Eurobank (0,08% στα 228,8 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές).

Υπεραπέδωσαν Σαράντης και ΔΕΗ με κέρδη 4,2% και 1,26% στα 11,42 και 12,86 ευρώ αντίστοιχα. Από κοντά Viohalco (0,52%), Cenergy (0,51%) και ElvalHalcor (0,24%).

Πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΤΕ που υποχώρησε κατά 1,42% στα 14,62 ευρώ, αλλά και σε Aegean (απώλειες 2,64%), ΕΛΠΕ (απώλειες 1,33%), Motor Oil (απώλειες 0,94%), Jumbo (απώλειες 1%) και Lamda (απώλειες 0,99%).