Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με αστερίσκο τις συναλλαγές

Αδύναμο το flow προς την εγχώρια αγορά. Θετικό πρόσημο για το Χρηματιστήριο χωρίς να πείσει ωστόσο. Νέα βύθιση τζίρου.

Συνεδρίαση με τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από τη χθεσινή, ήταν η σημερινή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις περισσότερες δεικτοβαρείς μετοχές και τους τραπεζικούς τίτλους να επιστρέφουν σε θετικό έδαφος.

Μετά την άτακτη χθεσινή φυγή μερίδας επενδυτών, υπό το φόβο και το «θόρυβο» των market makers και την απουσία των long, οι τελευταίοι φαίνεται να ανέμεναν ελκυστικότερα σημεία εισόδου για μια σταδιακή ενίσχυση θέσεων ή ακόμη και αρχικές τοποθετήσεις σε τίτλους που δε διέθεταν στα χαρτοφυλάκιά τους. Κοινό σημείο των δύο συνεδριάσεων ωστόσο, ήταν η ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς χθες δε ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ και σήμερα διαμορφώθηκε σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, ήτοι στα 86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78,8 εκατ. αφορούσαν μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Τα ρεκόρ της Wall Street και η δύναμη της ανοδικής τάσης διεθνώς, αποτελούν οδηγό για τις ευρωαγορές και συνάμα για το Χρηματιστήριο. Αναγκαία συνθήκη ωστόσο, για να αναρριχηθεί η εγχώρια αγορά σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα είναι το flow που στην τρέχουσα χρονική περίοδο δεν ενθουσιάζει (ούσα μια flow driven αγορά).

Μπορεί οι τράπεζες και άλλες δεικτοβαρείς μετοχές να διαπραγματεύονται σε άκρως ελκυστικά επίπεδα αποτιμήσεων, αλλά δεν παράγουν αξία. Η ρευστότητα και τα ξένα κεφάλαια που εισρέουν στις μετοχικές αγορές παράγουν και διαμορφώνουν τιμές που σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται με ένα πλαίσιο φθηνών αποτιμήσεων και ισχυρών θεμελιώδων. Συνεπώς, αν το flow προς το Χρηματιστήριο δυναμώσει και συνοδευτεί από κάποιους «κράχτες» (αν και το consensus αναβαθμίζει συνεχώς τις περισσότερες μετοχές) τότε είναι πολύ πιθανό να δει η αγορά πολύ υψηλοτερα επίπεδα αποτιμήσεων.

Από τους τραπεζικούς τίτλους Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς (έκλεισαν και οι δύο σε υψηλό ημέρας) έχοντας διορθώσει σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι των άλλων δύο συστημικών δείχνουν μια τάση υπεραπόδοσης με παρόμοιο μοτίβο - σχηματισμό στις τελευταίες συνεδριάσεις. Τεχνικά, η μετοχή της Alpha Bank ολοκλήρωσε στις 26 Ιουνίου την καθοδική της κίνησης με 5 προωθητικά κύματα.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Κοφινάκο, Financial Trading Tutor του Aegean College, στη συνέχεια αντέστρεψε και τη δεδομένη στιγμή ανεβαίνει επίσης με 5 προωθητικά υποκύματα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να βρισκόμαστε στο υποκύμα 5 του κύματος Α ή 1. Βάσει της μέτρησης θα ακολουθήσει ένα διορθωτικό κύμα Α-Β-C και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκ νέου, ένα προωθητικό κύμα 5 υποκυμάτων. Το κύμα αυτό θα είναι το κυμα C ή 3. Επιβεβαίωση ότι θα ακολουθήσει το κύμα C ή 3, θα έχουμε όταν διασπαστούν τα 1,64 ευρώ. Με αυτή την διάσπαση έχουμε ενεργοποίηση «reverse Head & Shoulders».

Την ίδια σχεδόν μέτρηση έχει και η Τράπεζα Πειραιώς. Ολοκλήρωσε την καθοδική κίνηση με 5 προωθητικά υποκύματα και αντέστρεψε με 5 προωθητικά υποκύματα. Με ανοδική διάσπαση του 3,61 ενεργοποιεί σχηματισμό «reverse Head & Shoulders».

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης πήρε πίσω τις χθεσινές απώλειες (0,97%) και κέρδισε μερικές μονάδες ακόμη καταγράφοντας άνοδο 1,17% στις 1.423,56 μονάδες, λαμβάνοντας μεγαλύτερη ώθηση στις δημοπρασίες, κλείνοντας έτσι σε υψηλό ημέρας. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,35% στις 3.468,49 μονάδες και ο τραπεζικός κατά 1,09% στις 1.242,86 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.248,24 μονάδες).

Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς έκλεψαν τις εντυπώσεις από τις τράπεζες, με την πρώτη να καταγράφει ράλι 3,21% στα 1,61 ευρώ και τη δεύτερη να ενισχύεται κατά 2,10% στα 3,592 ευρώ. Κέρδη 1,07% για την Εθνική στα 7,78 ευρώ, ενώ υπό πίεση βρέθηκε σήμερα η Eurobank, υποχωρώντας κατά 0,72% στα 2,055 ευρώ. Ο τζίρος στις τράπεζες διαμορφώθηκε στα 39,63 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 46% περίπου του συνόλου.

Πλην τραπεζών, ισχυρή δυναμική έδειξε η μετοχή της Metlen με άνοδο 2,65% στα 36,40 ευρώ και τζίρο που ξεπέρασε τα 8,13 εκατ. ευρώ. Κέρδη 3,49% για τη Viohalco στα 5,93 ευρώ, με την Lamda στο 2,37% και τα 6,90 ευρώ και την Aegean στο 2,31% και τα 11,52 ευρώ.

Ξεχώρισαν επίσης ΟΤΕ (1,77% στα 13,80 ευρώ - προχωρά σε αποκοπή μερίσματος την Πέμπτη ύψους 0,7216 ευρώ ανά μετοχή), Jumbo (1,42%), Coca Cola (1,59%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (1,22%) και ΔΕΗ (1,25%).

Κέρδη 2,01% για την Ελλάκτωρ. Να σημειωθεί πως η Reggeborgh ανακοίνωσε την απόφασή της για μερική άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (call option) μέσω του οποίου θα αποκτήσει 10,4 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή του 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Η Motor Oil λοιπόν θα μείνει με 41,6 εκατ. μετοχές και θα συνεχίσει να εισπράττει επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα καθώς το asset stripping της Ελλάκτωρ εισέρχεται στην τελική του φάση. Η 22η Ιουλίου ορίστηκε ως ημέρα αποκοπής για την επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Σε νέα ιστορικά υψηλά η Cenergy, με άνοδο 1,02% στα 9,90 ευρώ και τζίρο 1,94 εκατ. ευρώ. Ο κύβος ερρίφθη για τη μεγάλο βήμα της Cenergy στις ΗΠΑ μέσω της ανέγερσης μονάδας κατασκευής καλωδίων και πλέον μένει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος και ο μηχανισμός χρηματοδότησης.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου χερσαίων καλωδίων για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης των ΗΠΑ για αναβαθμίσεις του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με κόστος περίπου 200 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του ακινήτου (υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εξασφαλίσει απαλλαγή φόρου 58 εκατ. δολαρίων από τις αρχές των ΗΠΑ). Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει περαιτέρω επέκταση για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων με το χρονισμό της συγκεκριμένης κίνησης να αποτελεί συνάρτηση των τελικών συμφωνιών απορρόφησης καλωδίων από τους κατασκευαστές.

Ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης της επένδυσης της Cenergy, ο όμιλος της Viohalco φαίνεται να εξετάζει διάφορα σχήματα και επιλογές. Παρότι για τη Cenergy δεν υφίστανται ανάγκη αύξησης κεφαλαίου, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως το υψηλό ανεκτέλεστο και το θετικό κλίμα και η δυναμική της αγοράς ευνοούν μια τέτοια κίνηση αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αν προκριθεί αυτό το σενάριο πιθανότατα θα υλοποιηθεί προς τα τέλη του έτους με μερική κατάργηση δικαιώματος προτίμησης ή πώληση δικαιωμάτων από Viohalco, ώστε να διευρυνθεί και το free float.