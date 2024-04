Μύθοι και αλήθειες γύρω από το «Sell in May and Go Away»

Σύμφωνα με τις πιο διάσημες διάσημα ρήσεις των αγορών, τα άστρα ευθυγραμμίζονται γύρω από τη στρατηγική του «sell in May and go away, but remember to return in September» - «πουλήστε δηλαδή το Μάιο και επιστρέψτε ξανά το Σεπτέμβριο».

Αυτό έχει μια βάση λόγω εποχικότητας, αλλά δε μπορεί να αποτελεί μια πάγια στρατηγική, προκαλώντας δε και διάφορες αγκυλώσεις σε πολλούς επενδυτές, καθώς στο επίκεντρο θα πρέπει να παραμένουν τα θεμελιώδη μεγέθη και οι δείκτες αποτιμήσης. Όπως επισημαίνει άλλωστε και η Deutsche Bank, οι πιθανότητες υπεραπόδοσης της στρατηγικής «Sell in May and Go Away» έναντι του «Buy and Hold» - δηλαδή να έχουν γίνει τοποθετήσεις και να διατηρούμε τις θέσεις μας - είναι ίδιες όπως το να πετάξετε ένα κέρμα.

- Μύθος: Το κλείσιμο θέσεων σε μετοχές του Stoxx 600 τον Μάιο και η επανατοποθέτηση το Σεπτέμβριο υπεραποδίδει έναντι της στρατηγικής «Buy and Hold».

Αυτό αληθεύει σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank. Από το 1987 μέχρι σήμερα, η στρατηγική θα είχε οδηγήσει σε απόδοση 9,1% σε ετήσια βάση έναντι μόλις 7,4% για τη στρατηγική αγορών και διακράτησης, με τη σωρευτική διαφορά απόδοσης να ανέρχεται στο 1,142%. «Μην παραπλανάστε ωστόσο από τη σωρευτική απόδοση. Στα 23 από τα 37 χρόνια, η στρατηγική υποαποδίδει από μια απλή στρατηγική αγοράς και διακράτησης. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η στρατηγική «sell in May» είναι ουσιαστικά τόσο ελπιδοφόρα όσο η ρίψη ενός νομίσματος. Η μεση σχετική απόδοση είναι ελαφρώς αρνητική», όπως αναφέρει ο Maximilian Uleer, επικεφαλής στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών του γερμανικού οίκου.

- Μύθος: Η πώληση τo Μάιο και η επιστροφή τον Σεπτέμβριο είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη, καθώς για να ισχύει αυτή η άποψη, θα πρέπει να εκτιμά κανείς ότι τα κατ' εξαίρεση πρότυπα απόδοσης των ευρωπαϊκών αγορών μετοχών το 1998, το 2001 και το 2002 θα επαναληφθούν. Εάν αφήσουμε εκτός αυτά τα χρόνια, η στρατηγική θα είχε υποαποδώσει από μια στρατηγική «buy and hold». Μάλιστα, για τα τελευταία δέκα χρόνια, η στρατηγική θα είχε υποαποδώσει στα επτά εξ αυτών. Ως προς το 2023, η στρατηγική Sell in May θα είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή απώλεια 0,4%. Η εποχικότητα στις αγορές μετοχών δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Ενώ η μέση μηνιαία απόδοση του Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο ήταν αρνητική στο 1,3%, η μεση τιμή ήταν σταθερή και ο αριθμός των θετικών μηνών ήταν εξίσου υψηλός με τον αριθμό των αρνητικών.

- Μύθος: Η πώληση μετοχών το Μάιο και η επένδυση σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα ενισχύουν τις πιθανότητες υπεραπόδοσης.

Κάτι τέτοιο αληθεύει σύμφωνα με τη Deutsche Bank. Αυτή η στρατηγική φαίνεται ακόμα πιο υποσχόμενη, βλέποντας τι συνέβη στο παρελθόν. Από το 1998 - 2023, η στρατηγική «sell in May» και η στροφή στα ομόλογα θα είχε απόδοση 11,1% σε ετήσια βάση - ξεπερνώντας τόσο την τυπική στρατηγική «buy and hold» (6,3% ετησίως) όσο και τη στρατηγική «sell in May» και την αντικατάσταση με μετρητά (9,3% ετησίως). Αλλά και πάλι, η αναλογία επιτυχίας της στρατηγικής θα ήταν αρκετά απογοητευτική. Η στρατηγική με τα ομόλογα θα είχε καλύτερη απόδοση από τη στρατηγική της διακράτησης μόνο στα 12 από τα 26 χρόνια. Έτσι, και πάλι, η ρίψη ενός νομίσματος θα είχε παρόμοια αποτελέσματα. Δεδομένου ότι οι μεγάλες πτώσεις στις αγορές μετοχών μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν το 1998, το 2001 και το 2002, η εξαίρεση αυτών των τριών ετών θα είχε μειώσει σημαντικά την υπεραπόδοση της στρατηγικής. Το 2023, η στρατηγική θα είχε οδηγήσει ακόμη και σε υποαπόδοση 4% έναντι της στρατηγικής της διακράτησης, λόγω της χαμηλής απόδοσης των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων το περασμένο καλοκαίρι.

- Μύθος: Το «sell in May» είναι παγκόσμιο φαινόμενο

Μια ακόμη λανθασμένη εικόνα, καθώς αυτή η στρατηγική θα είχε υποαποδόσει έναντι της διακράτησης και στη «Μέκκα των Αγορών» - Wall Street. Από το 1973, η στρατηγική πώλησης το Μάιο και επιστροφή στο cash θα είχε ως αποτέλεσμα μια ετήσια απόδοση 9,4%, ενώ η στρατηγική «buy and hold» θα είχε απόδοση 10,1% ετησίως. Αν κάποιος είχε επενδύσει σε αμερικανικά ομόλογα κατά τους θερινούς μήνες, η απόδοση της στρατηγικής θα είχε βελτιωθεί στο 12% ετησίως, ξεπερνώντας μια απλή στρατηγική διακράτησης.

Ωστόσο, όπως και με τον Stoxx 600, η στρατηγική εξαρτάται πολύ από το σωστό timing. Η εξαίρεση των καλύτερων ετών (1998, 2001 και 2002) θα είχε ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερη ετήσια επίδοση, μόλις στο 10,5%. Το ποσοστό επιτυχίας στις ΗΠΑ ήταν χειρότερο από ό,τι στην Ευρώπη: η στρατηγική λειτούργησε μόνο σε 22 από τα τελευταία 51 χρόνια. Το 2023, οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν απόδοση 3% μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα σημείωσαν πτώση 4% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ως εκ τούτου, η στρατηγική «sell in May» θα είχε χαμηλότερη απόδοση κατά σχεδόν 8% έναντι μιας στρατηγικής «buy and hold» πέρυσι.

Ως εκ τούτου, το μήνυμα της Deutsche Bank από το περασμένο έτος εξακολουθεί να ισχύει. «Μπορείτε να πουλήσετε το Μάιο, όπως μπορείτε επίσης να ρίξετε ένα νόμισμα και οι πιθανότητες επιτυχίας σας θα είναι παρόμοιες. Προτιμούμε να ακολουθήσουμε μια πιο θεμελιώδη προσέγγιση και δεν θα συνιστούσαμε σε τοποθετήσεις με βάση ιστορικά πρότυπα. Ευτυχώς, τα θεμελιώδη μεγέθη στην Ευρώπη συνεχίζουν να δείχνουν ενθαρρυντικά και οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να είναι σχετικά φθηνές. Με την υποχώρηση του πληθωρισμού και τις πρώτες μειώσεις των επιτοκίων εν όψει, εμμένουμε στην εποικοδομητική μας άποψη για τις μετοχές και συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πρόσφατη διορθωτική κίνηση ως ευκαιρία αγοράς» καταλήγει η Deutsche Bank.