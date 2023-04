Οι τράπεζες «σπρώχνουν» χαμηλότερα το Χρηματιστήριο

Πιέσεις καταγράφονται σε τράπεζες. Διαφοροποίηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, ΕΛΠΕ.

Μια στάση αναμονής φαίνεται να διατηρούν οι αγορές, καθώς οι ισχυροί τεχνολογικοί κολοσσοί και όχι μόνο (Alphabet, Microsoft, Visa, General Electric) ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη.

Αυτό σαφώς επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών στο να προβούν σε κάποια κίνηση, ενώ και η έλευση του Μαΐου φέρνει επί τάπητος το... «Sell in May and go away».

Από την άλλη, οι χειρισμοί των κεντρικών τραπεζών βρίσκονται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής στις 4 Μαΐου, «δείχνει» ο επικεφαλής οικονομολόγος Philip Lane μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Mondeμ επικαλούμενος πρόσφατα οικονομικά στοιχεία.

«Τα τρέχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι πρέπει να αυξήσουμε ξανά τα επιτόκια» την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Lane σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. «Ακόμα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σταματήσουμε. Από εκεί και πέρα, δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα. Θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά στοιχεία».

Επιπλέον, τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η UBS απογοήτευσαν, ενώ και το τσουνάμι εκροών από την Credit Suisse αναζωπυρώνουν τους κινδύνους γύρω από τις τράπεζες.

Στα του εγχώριου ενδιαφέροντος, ερωτηματικά δημιουργεί η ανάλυση της Morgan Stanley για την Τράπεζα Πειραιώς και την ένταξή της στο δείκτη MSCI Greece.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, η Τράπεζα Πειραιώς δεν πληροί την απαίτηση ένταξης κατά προτεραιότητα, και κατά συνέπεια, η ένταξή της εξαρτάται από την αύξηση του μέγιστου αριθμού των εταιρειών στον MSCI Greece από τις δέκα που είναι σήμερα, στις έντεκα. Αυτό εξηγεί και τη χαμηλή πιθανότητα που δίνει για την ένταξης της μετοχή στο δείκτη MSCI Greece Standard. Αν παρ'όλα αυτά η μετοχή καταφέρει να περάσει το κατώφλι του δείκτη, τότε οι αναλυτές αναμένουν εισροές από passive funds ύψους 114 εκατ. δολαρίων και τον αντίκτυπο στις συναλλαγές 11 ημερών για την κάλυψη του αγοραστικού ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί. Το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο δείκτη MSCI EM θα είναι 0,03%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Με βάση αυτή την ανάλυση πυροδοτήθηκαν πιέσεις και ρευστοποιήσεις στην Πειραιώς, ενώ και η διεθνής νευρικότητα δε βοηθά την αγορά να κινηθεί υψηλότερα. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αβεβαιότητα που ενισχύεται ενόψει εκλογών.

Στο ταμπλό σήμερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,82% στις 1.096,40 μονάδες, με τον τζίρο στα 1,37 εκατ. ευρώ. Κατά 0,77% χαμηλότερα ο FTSE 25 με τον τραπεζικό δείκτη να πιέζεται στα όρια αλλαγής μεσομακροπρόθεσμης τάσης στις 810 μονάδες.

Η Alpha Bank καταγράφει απώλειες 2,02%, η Πειραιώς 1,73% χαμηλότερα, η ΕΤΕ καταγράφει απώλειες 1,99% και η Eurobank υποχωρεί κατά 1,52%.

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Viohalco επίσης υποχωρούν κατά 0,5% περίπου, ενώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy και ΕΛΠΕ αντιδρούν ανοδικά.