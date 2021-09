Αγοράζει επιπλέον 150 bitcoin το Ελ Σαλβαδόρ

Στην αγορά επιπλέον 150 bitcoin προχώρησε τη Δευτέρα το Ελ Σαλβαδόρ, μετά και τη βουτιά του κρυπτονομίσματος κατά σχεδόν 4.000 δολάρια κάτω από τα 45.000 δολάρια.

Συνολικά πλέον η χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατέχει 700 νομίσματα.

«Μόλις αγοράσαμε στην πτώση», τουίταρε την Κυριακή ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε.

We just bought the dip.







150 new coins!







El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 20, 2021