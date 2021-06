Dogecoin: Η Coinbase ξεκινά τις συναλλαγές και η τιμή του εκτοξεύεται 30%

Το dogecoin ανεβαίνει ραγδαία την Τετάρτη, με την Coinbase να στρώνει το έδαφος για την εισαγωγή του στις διαπραγματεύσεις της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.

«Με άμεση ισχύ, ξεκινάμε να δεχόμαστε εισερχόμενες συναλλαγές με doge στην Coinbase», έγραψε σε μια δημοσίευση της η εταιρεία την Τρίτη.

«Αν απαντώνται οι προϋποθέσεις ρευστότητας οι ανταλλαγές ξεκινούν την Πέμπτη 3 Ιουνίου, στις 9 π.μ. ώρα Ειρηνικού», προσέθεσε.

.@CoinbasePro has listed Dogecoin, with trading expected to begin on Thursday.@nikhileshde reportshttps://t.co/HtP5nPVrQH

— CoinDesk (@CoinDesk) June 1, 2021