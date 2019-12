Βρισκόμαστε λίγα εικοσιτετράωρα πριν τα φετινά Χριστούγεννα και όλοι έχουμε στο μυαλό μας δεκάδες ανθρώπους που θέλουμε να τους αγοράσουμε δώρα. Σε ποιο κατάστημα να πρωτοαπευθυνθούμε και τι να πρωτοδιαλέξουμε;

Για να σας βγάλουμε από την δύσκολη θέση, πήγαμε μέχρι τα Public του Συντάγματος, τα οποία για άλλη μια φορά έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και έχουν βάλει στο χριστoυγεννιάτικο κλίμα όλη την πόλη και επιλέξαμε δέκα δώρα για να κάνετε στους μικρούς σας συγγενείς.

Αυτές, λοιπόν, είναι οι προτάσεις μας:

1. Ηλεκτρικό Πατίνι Fiat 500 Electric Scooter

Μετακινήσου στην πόλη με το ηλεκτρικό scooter της FIAT 500. Ο ελκυστικός σχεδιασμός με το ξεχωριστό στυλ κάνει την αστική μετακίνηση διασκεδαστική και με τον πιο αποτελεσματικό και άνετο τρόπο. Χάρη στον ισχυρό κινητήρα των 250 Watt με μέγιστη ταχύτητα έως 25χλμ / ώρα, την δυνατότητα ανάβασης σε ανηφόρα με κλίση έως 15 μοίρες και την αυτονομία περίπου στα 15 χλμ, θα αφεθείς χωρίς άγχος στην απόλαυση της διαδρομής σου. Η εύκολη μεταφορά, με το πλήρως αναδιπλούμενο σύστημα το FIAT 500 δεν θα σε προβληματίσει καθόλου και θα αποτελέσει την τέλεια συνοδεία στις βόλτες σου.

2. Tablet Lenovo M10 10" 16GB WiFi

Το Lenovo M10 FHD 10" είναι το ιδανικό Android tablet για όσους αγαπάνε τη μουσική και την ψυχαγωγία on the go και αναζητάνε μία προσιτή λύση με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

3. Activity Tracker Samsung Galaxy Fit E

Το Activity Tracker Samsung Galaxy Fit E έχει σχεδιαστεί για να είναι αόρατο και ελκυστικό ταυτόχρονα, να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα μοντέρνα στυλ και χάρις στα έξυπνα χαρακτηριστικά του, σε ενθαρρύνει να κινείσαι. Λάβε μετρήσεις, παρακολούθησε τον καρδιακό σου ρυθμό, λάβε έξυπνες ειδοποιήσεις και χρησιμοποίησε ακριβή εργαλεία παρακολούθησης της φυσικής σου κατάστασης.

4. The Crayons Christmas

5. Μήπως ο παππούς μου είναι ο Αϊ-Βασίλης

Ο Βασίλης υποψιάζεται πως ο παππούς του είναι ο Αϊ-Βασίλης! Εσύ τι λες;

6. Η ορχήστρα διηγείται: Η Λίμνη των Κύκνων

Η πριγκίπισσα Οντέτ ζει παγιδευμένη από έναν κακό μάγο στο σώμα ενός κύκνου. Θα καταφέρει άραγε να ξεφύγει ποτέ;

Θα μαγευτείς με τους νεαρούς κύκνους που χορεύουν στη λίμνη και θα εντυπωσιαστείς από τον αγώνα της Οντέτ ενάντια στον κακό μάγο, τη μάχη της για την ελευθερία της αλλά και τον έρωτά της.

Πάτησε τη νότα σε κάθε σελίδα και άκουσε την ιστορία να ζωντανεύει με τη μουσική του Tσαϊκόφσκι στη μαγική Λίμνη των Κύκνων. Στη συνέχεια, άκουσε όλους τους ήχους στο τέλος του βιβλίου.

7. Ημερολόγιο Ο μικρός πρίγκιπας 2020

Για όλους τους θαυμαστές του πιο αγαπημένου λογοτεχνικού ήρωα.

Με εικόνες από την ταινία Ο Μικρός Πρίγκιπας (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σαιντ Εξυπερύ), καθώς και χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον Μικρό Πρίγκιπα, το αγαπημένο βιβλίο μικρών και μεγάλων, σε ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά.

8. The Mitford Scandal

9. Επιτραπέζιο Monopoly LOL Surprise

Η Monopoly συναντά το σούπερ χαριτωμένο L.O.L. SURPRISE!

Αντί για τοποθεσίες και ιδιοκτησίες, σε αυτήν την έκδοση της Monopoly, τη Monopoly: L.O.L. SURPRISE!, οι παίκτες αγοράζουν, πουλούν και ανταλλάσσουν με τους άλλους παίκτες τις Κούκλες που απεικονίζονται στο ταμπλό του παιχνιδιού, με στόχο να συλλέξουν τις σπάνιες.

Τις κάρτες Εντολή αντικαθιστούν οι κάρτες Έκπληξη!, τα σπίτια και τα ξενοδοχεία αντικαθιστούν Αστεράκια και Emoji και τα πιόνια είναι αυθεντικά αξεσουάρ L.O.L. Surprise! Doll. Τους παίκτες περιμένει μια συναρπαστική έκπληξη όταν ξετυλίξουν τα πιόνια. Τι καταπληκτική ιδέα δώρου για τους φαν της σειράς L.O.L. SURPRISE! και της Monopoly! Για παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω.

10. Επιτραπέζιο Η Κορυφή Του Έβερεστ

Ώρα για αναρρίχηση. Άρχισε να σκαρφαλώνεις προς την κορυφή του βουνού αλλά πρόσεξε που θα βάλεις το τσεκούρι σου. Ο αντίπαλός σου βρίσκεται στην άλλη πλευρά και ίσως προλάβει να σε ρίξει κάτω. Γίνε εσύ ο πρώτος που θα καταφέρεις να φτάσεις δύο ορειβάτες του ίδιου χρώματος στην κορφή του Έβερεστ και κέρδισε!