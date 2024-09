Διεθνής κόμβος προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην υγεία η Θεσσαλία

Σημαντικά ευρωπαϊκά έργα στον χώρο της Υγείας με τη συμμετοχή φορέων που εδρεύουν στη Θεσσαλία.

Η προσβασιμότητα στην υγεία μέσω της τεχνολογίας, τέθηκε σε πρώτο πλάνο στο πλαίσιο του InnoHealth Forum 2024, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, προωθώντας και αναδεικνύοντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις υγείας προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ακολουθώντας τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στον τομέα της υγείας αλλά και τις ευκαιρίες για την αντιμετώπιση τους μέσα από καινοτόμες λύσεις, το InnoHealth Forum 2024, που έλαβε χώρα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε γόνιμο έδαφος για δικτύωση και καλλιέργεια νέων συνεργασιών μεταξύ φορέων της υγείας, για τη συνδιαμόρφωση των εξελίξεων και των καινοτομιών του μέλλοντος στην υγεία.

Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε ο ρόλος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) και του JOIST Innovation Park, που εδρεύουν στη θεσσαλική πρωτεύουσα, συμμετέχοντας σε διεθνείς πρωτοβουλίες και έργα, με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και όχι μόνο.

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και εστιάζει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με έδρα τη Λάρισα, το iED αναπτύσσει πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα που στηρίζουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Μέσα από τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το Horizon Europe, το Digital Europe και άλλα, το Ινστιτούτο συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως η ψηφιακή καινοτομία, η πράσινη οικονομία και η νεανική επιχειρηματικότητα. Μέσα από την υλοποίηση πάνω από 300 έργων και τη συνεργασία με ένα δίκτυο εταίρων από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, που αριθμεί πάνω από 5.000 μέλη, το Ινστιτούτο μεταφέρει καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο, στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής κοινότητας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσα από σύγχρονες λύσεις.

JOIST Innovation Park

Το JOIST Innovation Park είναι ένα πάρκο καινοτομίας που εστιάζει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Με έδρα τη Λάρισα και ξεκινώντας τη λειτουργία του το 2022, το πάρκο παρέχει έναν χώρο όπου start-ups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί φορείς και ερευνητές μπορούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Μέσα από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τις τελευταίας λέξης τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, από coworking spaces και εργαστήρια κατασκευής πρωτοτύπων έως και χώρους στέγασης επιχειρήσεων που διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας. Το JOIST λειτουργεί ως κόμβος για τη δικτύωση και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών με την επιχειρηματική αγορά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει υπηρεσίες που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υποστηρίζει επιπλέον τις επιχειρήσεις για την ανεύρεση χρηματοδοτικών πηγών για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το JOIST αποτελεί ένα δίκτυο ανοιχτό σε όλους που στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής και ευρύτερης καινοτομικής κουλτούρας, προωθώντας νέες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ευρωπαϊκά έργα για την υγεία

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από ευρωπαϊκά έργα στον χώρο της Υγείας που συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το JOIST Innovation Park είναι τα παρακάτω:

EDIH HEALTH HUB / Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Health Hub

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Health Hub με συντονιστή εταίρο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) και με έδρα την περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ψηφιακής υγείας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί μια συνεργασία 3 δημόσιων φορέων, 6 πανεπιστημίων, 4 ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών, 2 τεχνολογικών οργανισμών, 3 παρόχων υπηρεσιών υγείας και 6 οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων. Εκτός από τη Θεσσαλία, το Health Hub έχει διαύλους επικοινωνίας και σε 6 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα: Ιόνια Νησιά, Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη, μέσω των οποίων παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς του τομέα της υγείας και του φαρμάκου με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το Health Hub απευθύνεται σε περισσότερους από 2.000 δικαιούχους και θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τουλάχιστον 160, παρέχοντας ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών.

VELES Excellence Hub - Strengthening the South-East Europe Smart Health Regional Excellence and Boosting the Innovation Potential / Κέντρο Αριστείας VELES - Ενίσχυση της Περιφερειακής Αριστείας Έξυπνης Υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ενίσχυση του Καινοτομικού Δυναμικού.

Το ευρωπαϊκό έργο VELES ενισχύει το επίπεδο αριστείας καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας βασισμένου στην τοπική ανάπτυξη, το οποίο θα καταστεί δυνατό από τον Περιφερειακό Χώρο Δεδομένων Έξυπνης Υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μετασχηματιστικού πλαισίου, στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας, καθώς και σχεδίου δράσης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων και ασφαλών ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζουν την παροχή βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

HEALTH2INNOVATION: A University-Business Alliance to accelerate the digital and green transition of healthcare and innovation in the health market / HEALTH2INNOVATION: Μια Συμμαχία Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων για την επιτάχυνση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης και της καινοτομίας στην αγορά της υγείας.

Η αποστολή του Health2Innovation είναι να εμπνέει, να καθοδηγεί, να εκπαιδεύει και να ενδυναμώνει φοιτητές και αποφοίτους. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός εξειδικευμένου, ανεξάρτητου και υβριδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που εστιάζει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται από έναν ψηφιακά μετασχηματισμένο τομέα υγείας.

Φέρνοντας μαζί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θερμοκοιτίδες, οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ειδικούς τεχνολογίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία), στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.