Chiesi Hellas: Σημαντικές διακρίσεις για άλλη μια χρονιά στα UX|CX Awards

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενσυναίσθηση, Ενδυνάμωση, Επικοινωνία» διακρίθηκε σε τρεις κατηγορίες!

Η Chiesi Hellas, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διακρίθηκε στο θεσμό των “UX|CX Awards” κατακτώντας τρία βραβεία, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενσυναίσθηση, Ενδυνάμωση, Επικοινωνία», μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), που πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, έλαβε ασημένιο βραβείο στις κατηγορίες “Best Use of Customer Insights/Feedback” και “Best CX Initiative for Social Impact and Sustainability” και χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best in Health & Pharma”.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε στις αρχές του 2022, είχε ως αρχικό στόχο την εκπαίδευση των πνευμονολόγων τόσο σε τεχνικές διαχείρισης του καθημερινού στρες και της έλλειψης χρόνου, όσο και σε τεχνικές που τους βοηθούν να επιτύχουν μια αποτελεσματική επικοινωνία με διαφορετικές περιπτώσεις ασθενών, επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση. Η ανταπόκριση των πνευμονολόγων ήταν μεγάλη. Εκπαιδεύθηκαν συνολικά περισσότεροι από 80 πνευμονολόγοι και το 2024 θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του προγράμματος.

Ο καθηγητής πνευμονολογίας και Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕ, κ. Πέτρος Μπακάκος ανέφερε «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ενσυναίσθηση, Ενδυνάμωση, Επικοινωνία”, είναι ένα "διαφορετικό" πρόγραμμα, που στοχεύει στην εκπαίδευση του πνευμονολόγου - ιδιώτη ή/και νοσοκομειακού - στη διαχείριση του εργασιακού στρες και στην καλύτερη επικοινωνία του με τον ασθενή. Έτσι, ο πνευμονολόγος βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή αλλά και την ποιότητα εργασιακής του ζωής. Η μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία του προγράμματος που εκπονήθηκε από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και την Chiesi Hellas οδήγησε στην τριπλή βράβευση της πρωτοβουλίας και στο σχεδιασμό επέκτασης-συνέχισης του προγράμματος για την ερχόμενη χρονιά».

Ο Head of Value, Access & External Affairs της Chiesi Hellas, κ. Ηλίας Πυρνοκόκης δήλωσε «Η βράβευση αυτή μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε μαζί με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στην επόμενη φάση του προγράμματος, πιστοί στο όραμά μας να ακούμε τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Πέρα από τις θεραπευτικές λύσεις που προσφέρουμε ως Chiesi Hellas, συν-δημιουργούμε καινοτόμες δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες για όλους, αναγνωρίζοντας πως το Customer Εxperience αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης και καινοτομίας σε έναν Οργανισμό».