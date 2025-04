Νέα ξενοδοχεία Hilton έρχονται στην Ελλάδα

Διευρύνει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα η Hilton - Τον Νοέμβριο ανοίγει τις πύλες του το The Ilisian - Το νέο εγχείρημα στην Κέρκυρα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα συνεχίζει να δίνει η Hilton διευρύνοντας περαιτέρω το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιό της στη χώρα μας. Λίγο αφότου ανακοινώθηκε η συμφωνία franchise με την Aluma Greece IKE, η οποία θα προσθέσει τρία νέα ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό της Hilton και λίγο πριν το ντεμπούτο του περίφημου Conrad Athens The Ilisian, ο ξενοδοχειακός κολοσσός δρομολογεί την άφιξή του και στην Κέρκυρα μέσω της Numo Hotels & Resorts.

3 νέα Hilton στην Αθήνα

Να θυμίσουμε ότι λίαν προσφάτως η ξενοδοχειακή αλυσίδα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει τρία ακόμα ξενοδοχεία στην Αθήνα στο πλαίσιο συμφωνιών franchise με την Aluma Greece IKE, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των lifestyle καταλυμάτων της και προσθέτοντας νέα δωμάτια στη χώρα. Πρόκειται για το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton, το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton - τα οποία αναμένεται να υποδεχτούν τους πρώτους επισκέπτες τους το 2025 - καθώς και το Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στα τέλη του 2026.

Τον Νοέμβριο του 2025 ανοίγει το The Ilisian

Παράλληλα όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα της Hilton, τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του και το ιστορικό Hilton των Αθηνών, υπό το brand της Conrad και αφότου έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση ύψους 340 εκατ. ευρώ που πραγματοποιεί ο όμιλος TEMES.

Το ανανεωμένο Conrad Athens The Ilisian θα αποτελέσει έναν πολυδιάστατο προορισμό που θα περιλαμβάνει 280 δωμάτια και σουίτες, 50 branded κατοικίες Conrad Residences και Waldorf Astoria, καθώς και χώρους εστίασης και shopping.

Να θυμίσουμε ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, (τέλη 2025), είχε επισημάνει και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, κατά την παρουσίαση του νέου χώρου φιλοξενίας μεικτής χρήσης που πραγματοποιήθηκε πέρυσι. O ίδιος μάλιστα αναφερθείς στην επένδυση που πραγματοποιoύν οι ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και Olayan, μέτοιχοι της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ιδιοκτήτριας του εμβληματικού ακινήτου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, έκανε λόγο για 800 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αλλά και για πολλαπλασιαστικό όφελος από την επένδυση που θα φτάσει 1,25 δισ. ευρώ στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Νέα άφιξη στην Κέρκυρα

Πέρα από τις προαναφερθείσες αφίξεις ωστόσο, η Hilton σχεδιάζει να προσθέσει ένα ακόμα ξενοδοχείο στο χαρτοφυλάκιό της αυτή τη φορά στο νησί των Φαιάκων.

Το νέο κατάλυμα της Κέρκυρας, αφορά επένδυση της Numo Hotels & Resorts της οικογένειας Τρούλη και συγκεκριμένα το τετράστερο Attika Beach, δυναμικότητας 170 δωματίων, που απέκτησε πρόσφατα η τελευταία κοντά στην παραλία Αλυκές.

Σημειωτέον ότι δεν είναι η πρώτη συνεργασία της Hilton με την Numo Hotels & Resorts, καθώς και το Royal Senses Resort and Spa στο Ρέθυμνο της Κρήτης έχει ενταχθεί στην οικογένεια της Curio Collection by Hilton.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επικείμενα openings του ξενοδοχειακού κολοσσού περιλαμβάνεται και το Hilton GardenInn Chania City, μέσω της συνεργασίας με την Green Properties - Μελάκης Α.Ε. στα Χανιά