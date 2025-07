Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε τις πτήσεις σε αεροδρόμια της Βρετανίας

Το αεροδρόμιο Χίθροου δήλωσε ότι όλες οι αναχωρήσεις διακόπηκαν, ενώ το αεροδρόμιο Γκάτγουικ δήλωσε ότι το πρόβλημα επηρέασε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τεχνικό πρόβλημα διέκοψε για σύντομο χρονικό διάστημα τις πτήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια του Λονδίνου και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τη βρετανική αρχή εναέριας κυκλοφορίας, η οποία στη συνέχεια με ανακοίνωση μέσω X μετέδωσαν ότι η βλάβη έχει αποκατασταθεί.

«Οι μηχανικοί μας έχουν επιλύσει το σύστημα που επηρεάστηκε το απόγευμα. Είμαστε στις διαδικασίες να επαναφέρουμε τις λειτουργίες στην κανονική τους ροή στην περιοχή του Λονδίνου», ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

ℹ️Technical issue at Swanwick



Our engineers have now restored the system that was affected this afternoon. We are in the process of resuming normal operations in the London area.

(1/2) https://t.co/CI9ZV9Voir pic.twitter.com/g5XgVLgyQ6

— NATS (@NATS) July 30, 2025