«Φρένο» τράβηξε η αγορά του all inclusive

Ελαφρά πτώση την πρώτη χρονιά κανονικότητας μετά την υγειονομική κρίση - Η πορεία της Ελλάδας και των ανταγωνιστών - Η συνεισφορά της «παρεξηγημένης» αγοράς του all inclusive.

Μέρος της αίγλης της φαίνεται να έχασε η αγορά του all inclusive στη χώρα μετά την πανδημία, όπως τουλάχιστον μαρτυρά η ελαφρά πτώση που παρατηρήθηκε την πρώτη χρονιά κανονικότητας μετά την υγειονομική κρίση, 2022. Η τάση ενδέχεται να αντιστραφεί, με παράγοντες του κλάδου να αναμένουν τις φετινές επιδόσεις για να εξάγουν συμπεράσματα, γεγονός που κρίνεται ενθαρρυντικό αν σκεφτεί κανείς το αποτύπωμα του all inclusive στον εγχώριο τουριστικό προϊόν.

Ειδικότερα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του IΝΣΕΤΕ για τους τουρίστες που ταξιδεύουν στη χώρα για τον Ήλιο και τη Θάλασσα και επιλέγουν all inclusive διακοπές το 2022 καταγράφηκε μια ελαφρά πτώση σε σχέση με το τελευταίο προπανδημικό έτος. Για την ακρίβεια, το 2019 οι αφίξεις για διακοπές All Inclusive αντιπροσώπευαν το 49% του συνόλου των διακοπών για Η&Θ στην Ελλάδα, ποσοστό που έπεσε στο 25% των συνολικών αφίξεων το 2022.

Το φρένο που τράβηξε η συγκεκριμένη ήταν αντίθετο από την ανοδική πορεία που παρατηρήθηκε μεταξύ 2015 - 2019 όπου τα ταξίδια και οι δαπάνες για All Inclusive καλοκαιρινές διακοπές αυξήθηκαν στη χώρα μας κατά 32%. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια χρονιά οι αφίξεις για διακοπές για Ήλιο και Θάλασσα (Η&Θ) συνολικά (είτε με είτε χωρίς All Inclusive) αυξήθηκαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό.

Η τάση ωστόσο δεν ήταν αποκλειστικά εγχώρια αφού σύμφωνα με την μελέτη του INΣΕΤΕ μεταξύ 2015-2019 οι διακοπές για ήλιο και θάλασσα συνολικά αυξήθηκαν και σε βασικούς ανταγωνιστές της χώρας. Συγκεκριμένα σε Ισπανία και Τουρκία αυξήθηκαν κατά 27% και 30% ενώ τα ταξίδια All Inclusive για Η&Θ σημείωσαν άνοδο της τάξης του 30% στην Ισπανία και 35% στην Τουρκία την ίδια περίοδο.

Παρά το φρένο βέβαια, και το 2022 ο εν λόγω τρόπος διακοπών συνέχισε να αποτελεί σημαντικό τροφοδότη των εσόδων, εισφέροντας το 30% των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού. Ποσοστό που και πάλι ήταν χαμηλότερο από την προπανδημική χρονιά του 2019. Να θυμίσουμε ότι μεταξύ 2015-2019 οι δαπάνες για ταξίδια Ήλιου και Θάλασσας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 33% ενώ οι δαπάνες για ταξίδια All Inclusive για Η&Θ κατά 32%. Δηλαδή το 2019 οι δαπάνες για διακοπές All Inclusive αντιπροσώπευαν το 52%, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ισπανίας (43%) αλλά χαμηλότερο από αυτό της Τουρκίας (63%).

«Τα ταξίδια χωρίς All Inclusive ανέκαμψαν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι τα ταξίδια με All Inclusive έτσι το ποσοστό των ταξιδιών All Inclusive ως προς το σύνολο υποχώρησαν τόσο ως προς τις αφίξεις όσο και ως προς τις διανυκτερεύσεις προς τα ποσοστά του 2015 ή και κάτω από αυτά. Μένει να φανεί αν αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της πρώτης θερινής σεζόν με αρκετά κανονική λειτουργία μετά την πανδημία ή αν μετά την πανδημία έχει μειωθεί η προτίμηση για All Inclusive» επισημαίνει χαρακτηριστικά η μελέτη.

Η «παρεξηγημένη» αγορά του all inclusive

Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι διακοπές Αll Ιnclusive αποτελούν ένα σημαντικό προϊόν για την Ελλάδα, παρά την παρανόηση που υπάρχει εν γένει για το συγκεκριμένο είδος ταξιδιού. Κι αυτό γιατί αντίθετα με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι οι διακοπές all inclusive είναι σχετικά χαμηλής δαπάνης, ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι και στις τρεις προαναφερθείσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία), και τα τρία έτη (2015, 2019, 2022), η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) Η&Θ All Inclusive είναι μεγαλύτερη από τη ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΚΔ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 13% υψηλότερη της ΜΚΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 22% και 7% αντίστοιχα.

Ομοίως, η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) Η&Θ All Inclusive είναι μεγαλύτερη από τη ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΔΔ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 31% υψηλότερη της ΜΔΔ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 50% και 20% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, μεταξύ 2015 και 2022, η διαφορά της ΜΔΔ για Η&Θ με All Inclusive σε σχέση με την ΜΔΔ για Η&Θ χωρίς All Inclusive αυξήθηκε και στις τρεις χώρες. Δηλαδή, τo ημερήσιο κόστος ενός ταξιδιού Η&Θ All Inclusive βαίνει αυξανόμενο σε σχέση με τo ημερήσιο κόστος ενός ταξιδιού Η&Θ χωρίς All Inclusive.

Όσο για τη μέση διάρκεια παραμονής, Η&Θ All Inclusive είναι μικρότερη από τη αυτή που δεν αφορά all Inclusive καλοκαιρινές διακοπές. Ενδεικτικά για το 2022, στην Ελλάδα η ΜΔΠ Η&Θ All Inclusive ήταν κατά 13% μικρότερη της ΜΔΠ Η&Θ χωρίς All Inclusive, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 19% και 11% αντίστοιχα.