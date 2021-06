Η Βρετανία αναθεώρησε την «πράσινη λίστα»: Παραμένει εκτός η Ελλάδα

Την αναθεωρημένη πράσινη λίστα ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς με τους προορισμούς τους οποίους μπορούν να επισκέπτονται οι Βρετανοί τουρίστες χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του στο Twitter, οι νέοι προορισμοί που προστίθενται στη λίστα είναι οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Μαδέιρα, η Μάλτα, το Ισραήλ, διάφορα νησιά της Καραϊβικής και διάφορες βρετανικές υπεράκτιες περιοχές όπως τα Μπαρμπέιντος. Παράλληλα, παρακολουθούνται ώστε να ενταχθούν στην πράσινη λίστα το Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ.

Αυτό συνεπάγεται πως η Ελλάδα μένει εκτός πράσινης λίστας και όσοι επιστρέφουν επί βρετανικού εδάφους θα πρέπει να μένουν σε κατ' οίκον απομόνωση για δέκα ημέρες.

We’re adding Malta to the Govt green list 🟢

We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist.

Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) June 24, 2021