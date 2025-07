BlackRock: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τα υπό διαχείριση assets - Έφτασαν τα 12,5 τρισ. το β' τρίμηνο

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ έφτασαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι παγκόσμιες αγορές ανέκαμψαν με την προοπτική εμπορικών συμφωνιών και μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, παραμερίζοντας προηγούμενες ανησυχίες που σχετίζονταν με τους δασμούς.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ έφτασαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι παγκόσμιες αγορές ανέκαμψαν με την προοπτική εμπορικών συμφωνιών και μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, παραμερίζοντας προηγούμενες ανησυχίες που σχετίζονταν με τους δασμούς.

Συγκεκριμένα έφτασαν στα 12,5 τρισ. δολ. από 10,65 τρισ. δολάρια πέρυσι, ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές μειώθηκαν στα 46 δισ. δολ. στο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 9,8%, ενώ έχασαν και την μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Βloomberg, που ήταν ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων,

Καθώς οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, με τον S&P 500 να ενισχύεται πάνω από 10,5% το δεύτερο τρίμηνο), τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος κατέγραψαν εκροές 4,66 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε η BlackRock.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της BlackRock υποχωρεί προσυνεδριακά στην Wall Street περίπου 1%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της BlackRock στο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 12,05 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ήταν 10,87 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τις υψηλότερες αμοιβές που συνδέονται με το Global Infrastructure Partners, τμήμα της Black Rock και τη θετική επίδραση των αγορών.

Η BlackRock πρόσθεσε επίσης 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε εναλλακτικές επενδύσεις κατά την περίοδο. Γνωστός εδώ και χρόνια κυρίως για τα χαμηλά αμοιβαία κεφάλαια μετοχών και ομολόγων, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο συνεχίζει να εισέρχεται στις ιδιωτικές αγορές και να ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Blackstone Inc., η Apollo Global Management Inc. και η KKR & Co. για να προσεγγίσει θεσμικούς και, ολοένα και περισσότερο, ιδιώτες επενδυτές.

Στην τελευταία ετήσια επιστολή του προς τους επενδυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος Λάρι Φινκ ανέφερε ότι η εταιρεία δεν είναι πλέον «παραδοσιακός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων» και δεσμεύτηκε να φέρει τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία στο ευρύ κοινό.

Αμέσως μετά το τέλος του τριμήνου, η BlackRock ολοκλήρωσε την εξαγορά της HPS Investment Partners, ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την τρίτη μεγάλη αγορά της σε περίπου 18 μήνες.