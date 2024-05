Αρχίζουν να εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις την gen AI

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υιοθέτηση του Generative AI. Αντιστάσεις προβάλουν οι εργαζόμενοι. Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα o στόχος της υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας.

Όλο και περισσότεροι δείχνουν να εξοικειώνονται οι οργανισμοί με την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες της, παρότι μέχρι σήμερα αναζητούν τρόπους για να παρακάμψουν τα τεχνικά και οργανωτικά εμπόδια και να προχωρήσουν στην υιοθέτησή της σε διάφορα στάδια της λειτουργίας τους. Όσες δε υπήρξαν πρωτοπόρες επιτυγχάνοντας το παραπάνω, βλέπουν ήδη τα οφέλη, δημιουργούν αξία και εξελίσσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης της Deloitte για το Generative AI, η οποία επισημαίνει ότι η υιοθέτηση προχωρά μεν αλλά απαιτεί δυναμικές οργανωτικές αλλαγές για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την νέα έρευνα «State of Generative AI in the Enterprise Report», η οποία βασίζεται στις απαντήσεις 1.900 ερωτηθέντων, από Διευθυντές έως C-suite στελέχη που έχουν κάποια εμπειρία με την Generative AI, η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει αντιληπτή στους Οργανισμούς και πολλοί εξ αυτών προχωρούν στην υιοθέτησή της με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο η χρήση της περιορίζεται από τις αντιστάσεις που προβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό.

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υιοθέτηση του Generative AI

Αρκεί να αναφερθεί ότι σχεδόν οι μισοί (47%) από τους ερωτηθέντες της έρευνας δηλώνουν ότι κινούνται γρήγορα ως προς την υιοθέτησή του gen AI.

Για όσους έχουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία δε, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 73%.

Αυτοί οι ειδικοί αρχίζουν να πληθαίνουν, υιοθετώντας κατά κόρον το GenAI σε όλες τις λειτουργίες, επενδύοντας περισσότερο στην τεχνολογική υποδομή και δίνοντας πρόσβαση σε εργαλεία Generative AI σε μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Αντιστάσεις προβάλουν οι εργαζόμενοι

Παρόλα αυτά βέβαια, σχεδόν τέσσερις στους 10 (37%) ηγέτες ανέφεραν ότι οι οργανισμοί τους ήταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες του ανθρώπινου δυναμικού τους σχετικά με την υιοθέτηση του Generative AI.

Πλέον βέβαια, οι ίδιοι έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται με τα τρία τέταρτα αυτών να σχεδιάζουν αλλαγή στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό λόγω του Gen AI. H έμφαση της εν λόγω αλλαγής θα δοθεί στις διαδικασίες αλλά και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών αλλαγών βέβαια, πολλοί οργανισμοί επιδιώκουν να αυξήσουν και τον αριθμό των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα λόγω των πρωτοβουλιών τους για το Generative AI. Συγκεκριμένα το 39% επιδιώκει να αυξήσει το προσωπικό του μέσα στους επόμενους 12 μήνες ενώ το 38% να σκοπεύει να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων του αμετάβλητο).

Εφόσον το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης έχει γίνει πλέον αντιληπτό, οι οργανισμοί αρχίζουν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για να κάμψουν τους όποιους περιορισμούς θέτει το ανθρώπινο δυναμικό. Και τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη του οργανισμού τους σε όλες τις μορφές ΑΙ έχει αυξηθεί μετά την εμφάνιση του Generative AI, το 2022.

Παρά την αύξηση της βέβαια, μόνο το 36% των οργανισμών αναφέρει ότι καταμετρά στη στρατηγική του για το ανθρώπινο δυναμικό την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση των εργαζομένων, και λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες επικεντρώνονται σε διαδικασίες που διευρύνουν την εμπιστοσύνη προς την νέα τεχνολογία.

Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα παραμένουν τα επιθυμητά οφέλη

Όσο για τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση του gen AI στις επιχειρησιακές λειτουργίες κάποιου οργανισμού, η νέα έρευνα μαρτυρά ότι αφορούν κυρίως στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Όπως και στην πρώτη έρευνα, πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους που επιδιώκουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι ακόμη σε μεγάλο. Οι οργανισμοί με πολύ υψηλή τεχνογνωσία ως προς το Generative AI αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα οφέλη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με το 70% να αναφέρει ότι έχουν βελτιώσει τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και το 63% ότι έχουν ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό.

Με την εξοικονόμηση που προκύπτει από τις πρωτοβουλίες Generative AI, οι οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν αξία και από τις δύο πλευρές - το 45% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να επενδύσει τις αποταμιεύσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας, ενώ το 43% σχεδιάζει να βελτιώσει τις λειτουργίες σε ολόκληρη την επιχείρησή του.

«Καθώς περνάμε από τις θεωρητικές δυνατότητες στην πρακτική υιοθέτηση του Generative AI από τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη και η εξειδίκευση πάνε χέρι-χέρι - όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα αυτού του τριμήνου. Οι οργανισμοί προσλαμβάνουν νέα ταλέντα και εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, με τις τεχνικές και τις ανθρωποκεντρικές δεξιότητες να παραμένουν πολύτιμες για την επιτυχή εξέλιξη», δήλωσε ο Deborshi Dutt, Artificial Intelligence Strategic Growth Offering lead και principal της Deloitte Consulting LLP. «Για να βοηθηθούν οι ηγέτες στο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά, είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και να παραμείνουν επικεντρωμένοι στη διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης όταν εξελίσσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να ανταποκριθούν σε αυτή τη στιγμή του μετασχηματισμού».