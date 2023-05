Twitter: Στα «σκαριά» η αποστολή κρυπτογραφημένων DM αλλά και οι κλήσεις βίντεο & ήχου

Ο Μασκ ανακοίνωσε επίσης ότι τα κρυπτογραφημένα DM αναμένεται να κυκλοφορήσουν την Τετάρτη.

Νέα λειτουργία αποστολής κρυπτογραφημένων άμεσων μηνυμάτων σχεδιάζει να εφαρμόσει το Twitter την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Έλον Μασκ, ο οποίος σε σχετικό tweet περιέγραψε τα σχέδια του για ενίσχυση των δυνατοτήτων επικοινωνίας στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μασκ έγραψε αργά την Τρίτη ότι η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής του Twitter περιέχει αλλαγές σε άμεσα μηνύματα ή DM.

Ο CEO είπε ότι οι χρήστες μπορούν πλέον να απαντούν σε οποιοδήποτε μήνυμα σε ένα νήμα DM, όχι μόνο στο πιο πρόσφατο, καθώς και να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε emoji για να αντιδρούν σε ένα μήνυμα. Προηγουμένως, οι χρήστες θα μπορούσαν να απαντούν μόνο στο πιο πρόσφατο μήνυμα σε ένα νήμα DM και να αντιδρούν μόνο με συγκεκριμένα emoji.

Ο Μασκ ανακοίνωσε επίσης ότι τα κρυπτογραφημένα DM αναμένεται να κυκλοφορήσουν την Τετάρτη.

Η κρυπτογράφηση στα μηνύματα σημαίνει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να δουν ένα μήνυμα. Θεωρητικά, το Twitter και ο Μασκ δεν θα μπορούσαν να δουν ή να υποκλέψουν άμεσα μηνύματα μεταξύ χρηστών.

«(…) Δεν θα μπορούσα να δω τα DM σας ακόμα κι αν υπήρχε ένα όπλο στο κεφάλι μου», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Αλλά και το Facebook της Meta δήλωσε τον Ιανουάριο ότι επεκτείνει τις δοκιμές για προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση από «άκρο σε άκρο» για την υπηρεσία Messenger της. Το WhatsApp, η άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στη Meta, έχει κρυπτογράφηση από «άκρο σε άκρο» εδώ και αρκετά χρόνια.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023