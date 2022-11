H Black Friday που σου αξίζει είναι και φέτος στα Public

Και τη φετινή Μαύρη Παρασκευή ο προορισμός των αγορών μας είναι ένας και βρίσκεται στα καταστήματα Public.

Και τη φετινή Μαύρη Παρασκευή ο προορισμός των αγορών μας είναι ένας και βρίσκεται στα καταστήματα Public.

Τα «Χριστούγεννα» για όλους εμάς τους λάτρεις της τεχνολογίας έρχονται κάθε χρόνο περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, τη γνωστή σε όλους μας, Black Friday, όπου οι προσφορές μάς κατακλύζουν κι εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε τις καλύτερες.

Tα Public υπερδιπλασιάζουν τις Black Friday προσφορές!

Βέβαια, μέσα σε αυτό των «ωκεανό» προσφορών, υπάρχει ένα μέρος που κάθε χρόνο τέτοια μέρα, μάς δίνει αυτό που μας αξίζει. Και μιλάμε φυσικά για τα καταστήματα Public, όπου και φέτος θα βρούμε εκατομμύρια προϊόντα σε τιμές έως -60%. Για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτή τη Black Friday τα Public υπερδιπλασιάζουν τα προϊόντα σε προσφορά, φτάνοντας τα 2.500.000 κορυφαία είδη τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, αλλά και οικιακών συσκευών που μπορούμε να βρούμε με έως -60% χαμηλότερη τιμή.

3 άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα, σε όλα τα Black Friday deals!

Από laptops και smartphones, μέχρι air fryers και λευκές συσκευές, στα Public είναι σίγουρο ότι θα βρεις αυτό που έψαχνες τόσο καιρό. Και σε τιμές που εμφανίζονται μια φορά τον χρόνο. Στο πλευρό σου φυσικά σε κάθε online αγορά είναι και η έξυπνη υπηρεσία Black Friday Now, Pay Later – δηλαδή η υπηρεσία Buy Now, Pay Later της Klarna, που σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις τις αγορές σου τώρα και να πληρώσεις με τον τρόπο που σε διευκολύνει, σε 3 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα!

Η πρώτη πληρωμή γίνεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και οι υπόλοιπες 2 πληρωμές λαμβάνονται αυτόματα κάθε 30 ημέρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσεις τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σου κάρτας που θέλεις να χρησιμοποιήσεις για τις αυτόματες πληρωμές. Έτσι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απολαύσεις την αγορά σου. Για όλα τα υπόλοιπα αναλαμβάνει δράση η Klarna!

Κορυφαίες υπηρεσίες, για κορυφαία Black Friday εμπειρία!

Παράλληλα, εάν βρίσκεσαι στην Αττική, τα Public σου δίνουν τη δυνατότητα να παραγγείλεις αυτό που θες και να ορίσεις εσύ την ημέρα παραλαβής που σε εξυπηρετεί περισσότερο, μέσω της υπηρεσίας Flex delivery. Δεν σε αφήνουν όμως έτσι. Τα Public παραμένουν στο πλευρό σου ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, προσφέροντάς σου τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να επιλέξεις το πρόγραμμα Safety Net την υπηρεσία προστασίας συσκευών για έναν χρόνο - με δυνατότητα επέκτασης έως και πέντε επιπλέον χρόνια- για να είσαι για πάντα ξέγνοιαστος!

Γιατί τα Public είναι η Black Friday στην Ελλάδα!

Μιας και τα Public έφεραν πρώτα τις Black Friday προσφορές στην Ελλάδα το 2016, είναι λογικό να γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τον θεσμό. Έτσι, γίνονται και φέτος ο νούμερο ένα προορισμός για την Black Friday, προσφέροντάς μας αυτό που μας αξίζει, προκειμένου να ζήσουμε την καθημερινότητα με τον δικό μας μοναδικό τρόπο.