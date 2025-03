Ακίνητα: Γιατί η Κρήτη έγινε πόλος έλξης για εξοχικές κατοικίες – Τιμές από 4.000 έως 7.000 ευρώ/τ.μ.

Κατακόρυφη είναι η αύξηση των κατασκευών νέων εξοχικών κατοικιών τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, η οποία έχει μετατραπεί σε hot spot ανάπτυξης νέων εξοχικών κατοικιών. Οι τιμές κινούνται ανοδικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8%-10%. Που κυμαίνονται από 4.000 έως 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κατακόρυφη είναι η αύξηση των κατασκευών νέων εξοχικών κατοικιών τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, η οποία έχει μετατραπεί σε hot spot. Σε έρευνά της, η Elxis – At Home in Greece ανέλυσε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ των τελευταίων ετών και καταγράφει τις περιοχές της Κρήτης που προσελκύουν το μεγαλύτερο επενδυτικό και αγοραστικό ενδιαφέρον, με τις τιμές να κινούνται σταθερά ανοδικά τα τελευταία χρόνια, με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 8%-10%, και να κυμαίνονται από 4.000 έως 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ειδικότερα, σημαντική κρίνεται η στροφή των κατασκευαστών κατοικίας στην αγορά εξοχικής κατοικίας της Κρήτης τα τελευταία χρόνια. Η υψηλή αγοραστική ζήτηση από το εξωτερικό για νέες κατασκευές, χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, έχει αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό αποτυπώνεται πλέον και με αριθμούς, καθώς το 2024 η οικοδομική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας κατέγραψε μεγάλη αύξηση. Με βάση σχετική ανάλυση της εταιρείας Elxis – At Home in Greece, η οποία ειδικεύεται σε πωλήσεις εξοχικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές, ήδη από το 11μηνο του 2024 παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε σχέση τόσο με το σύνολο του 2023 και ακόμα περισσότερο του 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2024 εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες για 3.503 κατοικίες. Το νούμερο αυτό αποτελεί αύξηση κατά 17,8% σε σχέση με το 2023 (2.972 κατοικίες) και κατά 45,8% σε σχέση με το 2022 (2.401 κατοικίες). Τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει ο νομός Χανίων, με αύξηση των οικοδομικών αδειών για οικιστικά ακίνητα κατά 46,5% έναντι του 2023 και κατά 61,8% σε σχέση με το 2022.

Ανοδικά οι τιμές, οι hot περιοχές

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την σημαντική αύξηση των επενδύσεων για την ανέγερση νέων εξοχικών κατοικιών, καθώς η ζήτηση είναι πολλαπλάσια της προσφοράς. «Στην ανάπτυξη εξοχικών κατοικιών της Κρήτης, συναντάμε όλες τις κατηγορίες κατασκευαστών, από τοπικές εταιρείες, μέχρι ομίλους πανελλήνιας εμβέλειας κι από εγχώριες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, μέχρι επενδυτικά funds. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς η προσφορά υπολείπεται της ζήτησης και οι τιμές κινούνται σταθερά ανοδικά τα τελευταία χρόνια, με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 8%-10%», αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis – At Home in Greece. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, στα Χανιά αναπτύσσονται νέα project κατοικιών στον Τσιβαρά (Αποκόρωνας), το Μαράθι (Ακρωτήρι) με μονοκατοικίες που πωλούνται πάνω από 4.000 ευρώ/τ.μ., ενώ στο Καστέλι κατασκευάζονται πολυτελή διαμερίσματα, με πρόσοψη στη θάλασσα, που πωλούνται αντί 7.000 ευρώ/τ.μ. Επίσης, στο Μάλεμε, 100 μέτρα από την παραλία, νέες εξοχικές κατοικίες πωλούνται αντί 5.500 ευρώ/τ.μ. και στη Κόκκινο Χωριό, νεόδμητες βίλες με εξαιρετική θέα κοστολογούνται στα 6.100 ευρώ/τ.μ.

Σημαντικές επενδύσεις κατασκευής νέων εξοχικών κατοικιών, πραγματοποιούνται και στο Ρέθυμνο. Στη βόρεια πλευρά του νομού, στα Δραμιά, κοντά στην Γεωργιούπολη, αναπτύσσονται μονοκατοικίες με πισίνα και τιμή πώλησης πέριξ των 4.100 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα, στην Κυριάννα εξοχικές κατοικίες πωλούνται αντί 4.300 ευρώ/τ.μ., ενώ μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, διαμερίσματα με θέα τη θάλασσα κοστολογούνται προς 4.500 ευρώ/τ.μ. Νοτιότερα στον Πλακιά θα βρει κανείς νέες κατασκευές με τιμή πώλησης 5.000 ευρώ/τ.μ. και στον Ασώματο με 4.000 ευρώ/τ.μ.

Όπως εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης, για να μπορέσει να απευθυνθεί μια εταιρεία σε ξένους αγοραστές απαιτούνται και τα κατάλληλα «εργαλεία». «Η Elxis -At Home in Greece προσφέρει την απαιτούμενη καθοδήγηση, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά τους αγοραστές και να έχουν συνεχή επικοινωνία μαζί τους κατά την διάρκεια της κατασκευές. Είναι σημαντικό να παρέχεται ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, τήρηση των χρόνων παράδοσης κι επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών θεμάτων, που μπορεί να προκύψουν μετά την παράδοση του ακινήτου», αναφέρει ο επικεφαλής της Elxis – At Home in Greece.