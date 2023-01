Έργα οικιστικής και τουριστικής ανάπλασης που αλλάζουν το πρόσωπο Αθήνας και Πειραιά

Δεκάδες είναι τα έργα οικιστικής και τουριστικής ανάπλασης σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια και εγκαταστάσεις που μεταμορφώνουν τις γειτονιές της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και του Πειραιά.

Με την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη να βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στο Ελληνικό από την Lamda Development δημιουργώντας μία νέα πράσινη βιώσιμη πόλη, δεκάδες είναι τα επιμέρους έργα οικιστικής και τουριστικής ανάπλασης σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια και εγκαταστάσεις που μεταμορφώνουν τις γειτονιές της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και του Πειραιά.

Ποιες ήταν όμως οι βασικές παρεμβάσεις από τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, τις Grivalia Hospitality, Dimand και Prodea Investments, το 2022 και τι αναμένουμε για το 2023 που μόλις ξεκίνησε;

Grivalia Hospitality

Μετά την πολυετή κρίση κατά την οποία είχε «παγώσει» η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και πάλι να ανθίζει ο κλάδος της κατασκευής, με διάφορες αναπτύξεις σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και στο σύνολο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναφέρει η Ναταλία Στράφτη, Deputy CEO Grivalia Hospitality.

Η επένδυση σε βιώσιμες και αειφόρες πρακτικές αποτελεί βασικό άξονα για την ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα και την προστασία της ταυτότητας κάθε περιοχής. Έτσι, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των έργων, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία των σύγχρονων τουριστικών αναπτύξεων και συμβαδίζουν πλήρως με τις ανάγκες των ταξιδιωτών που πλέον έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, προσθέτει μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Grivalia Hospitality, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών ακινήτων σε εξαιρετικούς προορισμούς της χώρας, πάντοτε με σεβασμό απέναντι στο φυσικό τοπίο, στην ιστορία και στην πολιτισμική κληρονομιά κάθε τόπου, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικής, κατασκευής, βιωσιμότητας και σχεδιασμού και στοχεύοντας στην προσέλκυση κορυφαίων ξενοδοχειακών αλυσίδων που έχουν τις ίδιες αρχές με εκείνες της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε έργο αποκτά τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα και μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς της περιοχής όπου βρίσκεται.

Το 2022 η Grivalia Hospitality ολοκλήρωσε την πρώτη της επένδυση στη Θεσσαλονίκη με την αναβίωση του θρυλικού «Όλυμπος Νάουσα»- μία σύμπραξη μεταξύ της Grivalia Hospitality και της TOR Hotel Group - το οποίο επέστρεψε έπειτα από 28 χρόνια ως boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων υπό την ονομασία ON Residence. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για τον κλάδο του πολυτελούς τουρισμού της της Βορείου Ελλάδας, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία.

Το 2023 αναμένεται να είναι μία χρονιά ορόσημο για την εταιρία καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας τριών σημαντικών έργων της. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της βρίσκεται η ανάπτυξη στα Αστέρια Γλυφάδας, που αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε κορυφαίο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς. Ο χώρος των Αστεριών Γλυφάδας αναδιαμορφώνεται και θα λάμψει ξανά, ως ένα υπερπολυτελές urban resort υπό το brand name One&Only Aesthesis.

Πρόκειται για ένα έργο που δίνει προτεραιότητα σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον καθώς από τα 280 στρέμματα της έκτασης, η οικοδομήσιμη επιφάνεια περιορίζεται σε λιγότερα από 25.000 τ.μ., ποσοστό που ανέρχεται σε μόλις 1% της έκτασης. Η ανάπτυξη θα φέρει δύο από τις πιο σημαντικές και αυστηρές πιστοποιήσεις για αειφόρες κτιριακές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, τις πιστοποιήσεις Sustainable SITES Initiative και LEED. Η συνολική επένδυση για το εν λόγω project ξεπερνάει τα 120 εκατ. ευρώ, και με τη σφραγίδα της διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας One & Only, το One&Only Aesthesis αναμένεται να θέσει νέα υψηλά standards, ανεβάζοντας την Αττική και ολόκληρη την χώρα ακόμη πιο ψηλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Την ίδια στιγμή, προχωρά και επίσης αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2023 η τουριστική επένδυση της εταιρείας στην Πάρο, με το υπό κατασκευή έργο Avantmar, ένα boutique ξενοδοχείο 38 κλειδιών στην παραλία Πιπέρι της Νάουσας, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα διεθνούς φήμης signature restaurant.

Τέλος, στον σχεδιασμό της Grivalia Hospitality περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός ultra-luxury glamping project στη Βούλα, μοναδικής αισθητικής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας, ενώ εκεί θα δημιουργηθεί και το πρώτο private members club των Νότιων Προαστίων, με αθλητικές εγκαταστάσεις, spa, εστιατόρια και άλλες παροχές. Η Grivalia Hospitality, έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο να εστιάσει στο niche market του υπερπολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά αειφορίας και βιωσιμότητας των έργων της, και πέρα από τα σχεδιαζόμενα έργα του 2023 το επενδυτικό της pipeline για την επόμενη τριετία αγγίζει τα 400 εκατ.ευρώ.

Dimand

Το 2022 αποτέλεσε άλλη μια χρονιά ορόσημο για την DIMAND Real Estate Development. Η εταιρεία ανακατασκευάζει εμβληματικά κτήρια σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, αλλά και της Βορείου Ελλάδος, τα οποία συμβάλλουν στην αναγέννηση των γειτονιών και ευρύτερα των περιοχών, αναβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων και επίσης βοηθούν στην οικονομική επαναδραστηριοποίηση της τοπικής αγοράς. Αποσκοπώντας στον θετικό της αντίκτυπο στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία), η εταιρεία επιδιώκει να πιστοποιεί την πλειοψηφία των έργων που αναπτύσσει κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πράσινων κτιρίων, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Το σύστημα αξιολόγησης LEED έχει αναπτυχθεί από τον φορέα U.S. Green Building Council (USGBC) και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από το Green Business Certification Inc. (GBCI).

Παράλληλα, η DIMAND, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, έχει ήδη ενσωματώσει στα κτήρια της και την πιστοποίηση WELL, η οποία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο κτηριακό περιβάλλον με στόχο να ενισχύσει την υγεία και την ευεξία του ως χρήστη του εκάστοτε κτηρίου.

Σήμερα, από τα έργα του ομίλου DIMAND, είναι ήδη εγγεγραμμένα υπό το πρότυπο WELL, ο Πύργος Πειραιά και το PwC Campus.

Η θετική πορεία της εταιρείας το 2022 επιβεβαιώνεται με την ολοκλήρωση πρωτοποριακών βιώσιμων έργων, όπως η μετατροπή του πρώην Σαρόγλειου Μεγάρου στο πρώτο πράσινο ξενοδοχείο της Αθήνας με πιστοποίηση LEED Gold, το Moxy Athens City, η ολοκλήρωση του γραφειακού συγκροτήματος Syggrou Office Complex και η παράδοση του γηπέδου της ΑΕΚ, Opap Arena.

Η αναπτυξιακή της πορεία, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, ενισχύεται και με την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Ιούλιο του 2022. Ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήχθη έπειτα από πολλά χρόνια, αντλώντας κεφάλαια που έφτασαν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στα έργα ορόσημο της DIMAND, βρίσκεται η δημιουργία logistics center στο πρώην ακίνητο της ΒΑΛΚΑΝ Export στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο κόμβο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, μεγέθους της τάξεως των 120.000 τ.μ.,έδειξε ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών logistics υψηλής προστιθέμενης αξίας σε περιαστικές περιοχές. Παραμένοντας στη Βόρεια Ελλάδα, η DIMAND έχει επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της Δυτικής εισόδου της πόλης. Εκεί πραγματοποιεί την ανάπτυξη του πρώτου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων της Θεσσαλονίκης, το Hub26. Το Hub 26, επί της λεωφόρου 26ης Οκτωβρίου, αποτελείται από τέσσερα λειτουργικά ανεξάρτητα κτήρια, με 20.200 τ.μ. νέων σύγχρονων χώρων εργασίας. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το εμβληματικό διατηρητέο βιομηχανικό ακίνητο «ΦΙΞ». Η DIMAND προχωρά στην ανακατασκευή των εγκαταστάσεων της πρώην ζυθοποιίας σε έργο μικτών χρήσεων με γραφειακούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, πολιτιστικούς χώρους και ίσως μία ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε φάσεις μέχρι το 2026.

Μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Πύργου του Πειραιά. Πρόκειται για ένα κτήριο τοπόσημο, που βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης σε προνομιακή θέση, έχοντας σε ακτίνα 500μ όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας αποτελεί η ανάπλαση και ολοκλήρωση του Πύργου Πειραιά με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας LEED, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή και περιβαλλοντική του απόδοση. Ο όμιλος DIMAND ενσωμάτωσε στον Πύργο Πειραιά τις πιο σύγχρονες πράσινες πρακτικές με σκοπό να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας καινοτόμου εποχής. Στοχεύοντας στην ανώτατη βαθμίδα πιστοποίησης, LEED Platinum, πρόκειται να είναι ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας.

Kaizen Campus

H DIMAND έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κτηρίου στο Μαρούσι, σε μια έκταση 14.310 τ.μ., που θα φιλοξενήσει την έδρα της εταιρείας Kaizen Gaming. H αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την κατασκευή ενός καινούριου κτηρίου γραφείων, 3 ορόφων με 3 πτέρυγες, συνολικού εμβαδού 7.600 τμ, ενώ στο υπόγειο θα φιλοξενούνται θέσεις πάρκινγκ και άλλοι κύριοι και βοηθητικοί χώροι. Το σχήμα, η ανάπτυξη της επικοινωνίας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, η επιλογή των υλικών και η τελική του εικόνα, του προσδίδουν τον χαρακτήρα σημείου αναφοράς. Ο σχεδιασμός του κτηρίου έχει ως προτεραιότητα και την ενσωμάτωση των βασικών αρχών αειφορίας, ενώ πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED σε επίπεδο GOLD. Τα νέα γραφεία της Kaizen Gaming θα μπορούν να φιλοξενήσουν ολοκληρωτικά την ομάδα Τεχνολογίας, η οποία είναι και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό στην Ελλάδα.

PWC Campus

'Αλλο ένα σημαντικό έργο που έχει δρομολογήσει η DIMAND είναι η ανάπτυξη των νέων γραφείων της PwC Ελλάδος. Πρόκειται για υπερσύγχρονα γραφεία περίπου 10.500 τ.μ. στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65 και πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα LEED και WELL, καθώς θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Τα γραφεία θα κατασκευαστούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο της DIMAND που πρόσφατα απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Insignio Μ.Α.Ε.

Prodea Investments

Η Prodea Investments, θα είναι και το 2023 ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης του κλάδου, καθώς και καταλύτης βιωσιμότητας στην ελληνική κτηματαγορά, μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων που υλοποιεί. Η αξία μόνο των πράσινων κτηρίων γραφείων, ιδιαίτερα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και με βιοκλιματικές προδιαγραφές, του ομίλου ξεπέρασε τα 500 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, στο τέλος του 2021, του πράσινου κτηρίου γραφείων «The Element» στην οδό Φραγκοκλησιάς, με συνολική επιφάνεια 14.000 τ.μ. και την πιστοποίησή του κατά LEED Platinum το 2022 (εκμισθωμένο στην Elpedison και σε κορυφαία διεθνή εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών), η PRODEA συνεχίζει με ένα έργο που θα συμβάλει στην ανάπλαση της εικόνας της Λεωφόρου Συγγρού. Πρόκειται για το «The Wave» στη Συγγρού 44, ένα κτήριο γραφείων επιφάνειας 5.500 τ.μ., το οποίο ανακαινίζεται πλήρως σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τάσεις της αειφορίας και τεχνολογίας. Είναι σε φάση αποπεράτωσης και αναμένεται να πιστοποιηθεί για τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κατά LEED Gold, παρέχοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. H νέα πρόσοψη του κτηρίου είναι εμπνευσμένη από την αέναη κινητικότητα της Λεωφόρου Συγγρού που μεταφράστηκε σε μια κίνηση κύματος και ταυτόχρονης σκίασης και έδωσε το όνομα του κτηρίου, «The Wave - το Κύμα.». Το κτήριο είναι εκμισθωμένο στην KPMG Ελλάδος.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η ανάπλαση επί των οδών Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος, που αναπτύσσει η Prodea, σε συνεργασία με την Dimand και την EBRD. Πρόκειται για ένα σύγχρονο συγκρότημα δύο κτηρίων γραφείων LEED Gold, συνολικής επιφάνειας 30.900 τ.μ.. Το Κτήρια Α ήδη ολοκληρώθηκε και πωλήθηκε στην Generali Hellas ενώ αναμένεται πολύ σύντομα να έχει αποπερατωθεί και το δεύτερο κτήριο το οποίο η Prodea έχει ήδη εκμισθώσει και ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

H Prodea προχώρησε και στην απόκτηση του 100% της εταιρείας IQ Hub, ιδιοκτήτριας κτηρίου LEED Gold γραφείων συνολικής επιφάνειας 14.300 τ.μ., στο Μαρούσι, πολύ κοντά στο σταθμό «Νερατζιώτισσα», εκμισθωμένου στην KAIZEN Gaming, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η Prodea έχει επίσης εισέλθει στον ξενοδοχειακό κλάδο επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στο πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα πιστοποιημένο κατά LEED Gold: το Moxy Athens City by Marriott, 200+1 δωματίων, το πιο fun green ξενοδοχείο της πόλης, στην οδό Σταδίου 65, που με τον ερχομό του ήδη αναμορφώνει την εικόνα της Ομόνοιας ως προορισμό.

Από τα σημαντικότερα έργα ανάπλασης, στα οποία συμμετέχει η Prodea σε συνεργασία με την Dimand και την EBRD, είναι ο Πύργος του Πειραιά. Στα 34.600 τ.μ. του 22ώρου κτηρίου θα υπάρχουν σύγχρονα LEED Gold γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.λπ. που αναμένεται να προσδώσουν νέα πνοή και ζωντάνια στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023.

Τα έργα ανάπλασης δεν σταματούν στην Αττική καθώς συνεχίζεται και η ανάπτυξη του LEED Gold συγκροτήματος κτηρίων γραφείων στην περιοχή FIX στην Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας περίπου 30.000 τ.μ. και εκτιμώμενης ολοκλήρωσης στο τέλος 2023 με αρχές 2024.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο των επόμενων δύο - τριών ετών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις με αντικείμενο τη δημιουργία ποιοτικών κατοικιών για πώληση και ενοικίαση.

Προς την επίτευξη του στόχου αυτού έχει αποκτήσει δέκα οικιστικά οικόπεδα σε περιοχές όπως το Ελληνικό, η Νέα Ερυθραία, η Πολιτεία, η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και η Κυψέλη, και ένα υφιστάμενο πλήρως μισθωμένο κτήριο κατοικιών στην Καλλιθέα.

Τέλος, μια σημαντική στρατηγική της εταιρείας συνδέεται με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, ως εμπορευματικής πύλης της Ευρώπης και γι' αυτό επενδύει εξίσου δυναμικά στον κλάδο των logistics. Αυτή τη στιγμή είναι δρομολογημένα έργα ανάπτυξης logistics συνολικής επιφάνειας άνω των 120.000 τ.μ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ