Νετανιάχου: Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αλλάξει την ιστορία

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή» απόφασή του να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, εκτιμώντας πως «θα αλλάξει την Ιστορία».

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή σας απόφαση να πλήξετε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με την τρομερή και δίκαιη ισχύ των ΗΠΑ θα αλλάξει την ιστορία», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

