Μητσοτάκης για επανεκλογή φον ντερ Λάιεν: Ανεκτίμητες η εμπειρία και η ηγεσία της

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη, πενταετή θητεία στο «τιμόνι» της Κομισιόν, απέστειλε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη, πενταετή θητεία στο «τιμόνι» της Κομισιόν, απέστειλε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 18, 2024