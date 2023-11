Αντιπαράθεση Σούνακ και Στάρμερ για Μητσοτάκη - «Δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του», επιμένει ο Βρετανός πρωθυπουργός

Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να προσθέσουμε απ’ όσα έχουμε ήδη πει, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Tης απόφασής του να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπεραμύνθηκε ο Ρίσι Σούνακ, μιλώντας στη βρετανική βουλή. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επέμεινε ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου να μην συζητηθεί το ζήτημα των Γλυπτών, ενώ ακολούθησε διαπληκτισμός με τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Labour leader Keir Starmer asks Rishi Sunak why he cancelled a meeting with Greek PM Kyriakos Mitsotakis meant to address "serious issues"

Sunak says "specific commitments and specific assurances were made... and then were broken"

