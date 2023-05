ΕΕ: Στην Ελλάδα το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό «αποχώρησης» από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Τα υψηλότερα ποσοστά των early school leavers σημειώθηκαν στη Ρουμανία (16%), την Ισπανία (14%), και τις Ουγγαρία, Γερμανία και Ιταλία (12%).

Στην Ελλάδα καταγράφηκε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό «αποχώρησης» των νέων πολιτών, ηλικίας 18 έως 24 ετών, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτισης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στο σύνολο της ΕΕ, το ποσοστό των early school leavers διαμορφώθηκε στο 10% για το 2022 έναντι 13%.

