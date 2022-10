Βρετανία: Μάχη να παραμείνει στην εξουσία δίνει η Τρας

Οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της, σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου του δικτύου ITV.

Η Επιτροπή 1922 αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα για να συζητήσει την κρίση ηγεσίας στους Τόρις, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV Πολ Μπραντ.

One member of 1922 executive tells me “odds are against” Liz Truss surviving the day as PM.

Committee is expected to meet later to discuss the leadership crisis.

— Paul Brand (@PaulBrandITV) October 20, 2022