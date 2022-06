Συνάντηση Δένδια με την Σουηδή ΥΠΕΞ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Με την ομόλογό του, της Σουηδίας, Αν Λίντε (Ann Linde) συναντήθηκε σήμερα στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και η Ανατολική Μεσόγειος. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβα την ελληνική στήριξη στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ι met tοday with #Sweden FM @AnnLinde on the margins of #NATOSummit to discuss developments in #Ukraine following the Russian invasion & #EasternMediterranean. During our meeting, I reiterated 🇬🇷's support for 🇸🇪’s accession to NATO. pic.twitter.com/87OVwxOOtI

