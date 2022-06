Επίσημο: Υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, Ουκρανία και Μολδαβία - «Ιστορική ημέρα για την Ευρώπη»

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσημα για την Ουκρανία και τη Μολδαβία το καθεστώς έναρξης της ενταξιακής διαδικασίας των δύο χωρών ώστε να γίνουν μέλη της ΕΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, από τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών της Ένωσης στις Βρυξέλλες, «συμφωνήθηκε το status υποψήφιου μέλους στην ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία».

«Πρόκειται για μια ιστορική μέρα. Σήμερα έγινε ένα κρίσιμο βήμα προς τον δρόμο για την ένταξη στην ΕΕ» σημείωσε ο Βέλγος αξιωματούχος, ενώ σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία όταν οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την γνωμοδότηση της Επιτροπής για την αίτηση ιδιότητας μέλους της Γεωργίας απαντηθούν.

Παράλληλα, ο Μισέλ έδωσε εύσημα στους προέδρους της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Μάγια Σαντού, προσθέτοντας «το μέλλον μας είναι μαζί».

Our future is together.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» μετά τη συμφωνία των «27» ηγετών της ΕΕ να χορηγήσουν καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε Ουκρανία και Μολδαβία και να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη» ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν, σημειώνοντας πως η απόφαση «ενισχύει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, απέναντι στον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Και ενισχύει την Ε.Ε. Γιατί δείχνει για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι και δυνατοί απέναντι στις εξωτερικές απειλές».

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πρόεδρο Μάια Σαντού και τον πρωθυπουργό Ιρακλί Γκαριμπασβίλι. Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και η σημερινή ιστορική απόφαση των ηγετών το επιβεβαιώνει» αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο τουίτερ.

Today, we saw history in the making.

The first steps of 🇺🇦🇲🇩🇬🇪 on the way to our European family.

The @EU_Commission will stand with them on this path.

https://t.co/lOLTlssBVB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022