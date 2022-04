Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία ζητεί ο Σαρλ Μισέλ

Την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ζήτησε ο Σαρλ Μισέλ.

Την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

