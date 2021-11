ΗΠΑ και Ρωσία φτιάχνουν «κλίμα πολέμου» πάνω από την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν με ενδείξεις τη ρητορική τους ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας και ταχεία στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία, κάτι που η Ρωσία αρνείται. Από την πλευρά της η Μόσχα, γνωρίζοντας ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να παίξουν ταυτόχρονα το χαρτί της προετοιμασίας αλλά και το χαρτί της «επίθεσης», προειδοποιούν για την προώθηση οπλισμού που κάνουν οι τελευταίες στο καθεστώς του Κιέβου. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια συγκυρία που το ρούβλι υποχώρησε κι άλλο 1% έναντι του δολαρίου τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, πυροδοτώντας τους φόβους στη Ρωσία ότι η αύξηση της έντασης μπορεί να οδηγήσει σε νέες κυρώσεις.

Το τελευταίο επεισόδιο στο χτίσιμο κλίματος και από τις δύο μεριές γύρω από το ουκρανικό ζήτημα έγινε μεταξύ μελών του NATO την περασμένη εβδομάδα. Στη συνάντηση εκείνη οι ΗΠΑ μετέφεραν πληροφορίες αντλημένες από κατασκοπεία με τις οποίες ο Πούτιν σχεδιάζει να συγκεντρώσει περίπου 100.000 στρατιώτες μαζί με οχήματα, πυροβολικό και αεροπορική υποστήριξη με σκοπό να διασχίσει τα ρωσικά σύνορα, μέσω Λευκορωσίας, για να καταλήξει μέσα στην Ουκρανία. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μαζική κλήση εφέδρων στον ρωσικό στρατό, κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια από τη Μόσχα. Επιπρόσθετα κάνουν λόγο για Ρώσους πράκτορες που θα προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Η κίνηση αυτή από τις ΗΠΑ έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, από την περασμένη εβδομάδα που διακινούνται αντίστοιχα σενάρια, έχει δηλώσει ότι δεν έχει οποιαδήποτε πρόθεση εισβολής, αλλά θεωρεί σημαντικό που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της πλέον λαμβάνουν πιο σοβαρά τις κόκκινες γραμμές που θέτει η Μόσχα.

Σε δήλωση που έκανε χθες, Δευτέρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), αναπαράγοντας όσα είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στην κρατική τηλεόραση, επέμεινε ότι όλες οι φήμες για εισβολή αποτελούν «κατασκευάσματα» του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με στοιχεία που λάβαμε, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χρησιμοποιεί διπλωματικούς διαύλους για να μοιραστεί με τους συμμάχους και εταίρους του απολύτως ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση δυνάμεων στο έδαφός μας πριν από μια στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία», ανέφερε η ανακοίνωση της SVR, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «εκφοβίζουν ενεργά» τον κόσμο. Τέλος, στα ρωσικά ΜΜΕ κυκλοφορεί η προειδοποίηση από επίσημα χείλη του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν οπλισμό στην Ουκρανία, κάτι που επιβεβαιώνει σήμερα και το CNN.

Το CNN από την πλευρά του, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αναφέρει σε σημερινή εκπομπή του ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το σενάριο να στείλουν στρατιωτικούς συμβούλους και όπλα στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο του CNN μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος αναμένεται να στείλει στην Ουκρανία αχρησιμοποίητα ελικόπτερα Mi-17 ρωσικής κατασκευής, τα οποία είχε αγοράσει για να ενισχυθεί ο Αφγανικός Εθνικός Στρατός, αντιαρματικά συστήματα Javelin, όλμους καθώς και το σύστημα αεράμυνας Stinger.

Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ε.Ε., πρέσβης Σολτανόφσκι, πριν από λίγο εξέφρασε μια προειδοποίηση και προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι αντί να πολιτικοποιεί ενεργά τα ζητήματα του 2014 και να διεξάγει διαρκείς έρευνες για το Maidan, οφείλει να κοιτάξει προς την τραγωδία που συντελέστηκε στην Οδησσό και για την οποία δεν έχουν γίνει ακόμα επαρκείς έρευνες.

💬Ambassador #Soltanovskiy at today Committee of Ministers meeting: Ukraine must stop politicising the investigation of the event at Kiev maidan 2014 and should conduct impartial and credible investigation in the Odessa tragedy case. pic.twitter.com/wk5QNPWyFc

— RussianMissionCoE (@CoE_Russia) November 23, 2021