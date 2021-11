Γεωργιάδης - Πάιατ: Οι επενδύσεις στην ατζέντα της Αμερικανικής Κεντρικής Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Ένωσης

Συνάντηση με εκπροσώπους της Αμερικανικής Κεντρικής Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Ένωσης (ACEBA), είχαν σήμερα εκπρόσωποι της κυβέρνησης, παρουσία και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης: «Ο ΥΠΑΝΕ @AdonisGeorgiadi, o ΑνΥΠΑΝΕΠ @npapathanasis, o ΥφΥΠΕΞ @CFragoyiannis και o Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα @USAmbPyatt συναντήθηκαν με εκπροσώπους της American-Central European Business Association. Συζήτησαν το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την Ελλάδα».

Great to bring together an impressive @ACEBA_US delegation w/ @AdonisGeorgiadi @npapathanasis & @CFragoyiannis to discuss how we can accelerate investment opportunities across a wide range of sectors in Greece, including defense, tech & healthcare, working w/ US industry leaders. pic.twitter.com/y4te5vk9U2

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) November 18, 2021