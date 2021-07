Μητσοτάκης: Η συνάντηση με τον Ιορδανό μονάρχη ενισχύει τις σχέσεις Ελλάδας - Ιορδανίας

Σε θερμό κλίμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, σήμερα, με τον βασιλέα της Ιορδανίας, Abdullah Il Bin Al-Hussein, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα όπου πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας- Κύπρου- Ιορδανίας.

Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η πορεία της πανδημίας ήταν θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης μαζί με άλλα σημαντικά περιφερειακά ζητήματα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η επίλυση των σημαντικών περιφερειακών ζητημάτων στα οποία αναφέρθηκαν πρέπει να υλοποιηθεί με ειρηνικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της καλής γειτονίας, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Had the pleasure to meet with H.M. @KingAbdullahII, who is in Athens to participate in today’s Trilateral Summit between Greece, Cyprus and Jordan. We had the opportunity to discuss regional developments as well as the many opportunities for enhancing our bilateral relations. pic.twitter.com/hujWI7MD2A

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 28, 2021