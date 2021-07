Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τις φονικές πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη

Συλλυπητήριο μήνυμα για τις φονικές πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησης του στο Twitter.

Όπως αναφέρει το μήνυμα του πρωθυπουργό στα αγγλικά, «η επόμενη μέρα των καταστροφικών πλημμυρών σε Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο είναι σπαρακτική. Οι σκέψεις μας είναι μας τους Ευρωπαίους που αντιμετωπίζουν αυτή την καταστροφή. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

The aftermath of the devastating floods in Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg is heartbreaking. Our thoughts are with our fellow Europeans dealing with this disaster. On behalf of the Greek people, I extend my deepest condolences to the families of the victims.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 16, 2021