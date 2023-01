Η ανασκόπηση του Αθλητικού Τουρισμού

Ο αθλητικός τουρισμός αναμένεται να φτάσει τα 890 δις δολάρια μέχρι το 2025 έχοντας έναν σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) στο 13,37% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση, με 57% της αγοράς του έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Του Άκη Τσόλη

Διευθύνοντος Συμβούλου της ActiveMedia Group

Η χρονιά ήταν ιδανική για τον Αθλητικό Τουρισμό και το προέβλεψαν τόσο ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας όσο και η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη αλλά και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης στις ομιλίες τους στο μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και τον Αθλητικό Τουρισμό, στο “Front Runners in Sports Management 4.0” που διοργανώθηκε από το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με απόλυτη επιτυχία μαζί με την ActiveMedia Group και το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, του Deree - The American College of Greece. (Για να παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου και περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό άρθρο του insider αλλά και στα podcasts του Spotify λογαριασμού).

Sports Tourism Numbers

Ο αθλητικός τουρισμός λοιπόν, αναμένεται να φτάσει τα 890 δις δολάρια μέχρι το 2025 έχοντας έναν σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) στο 13,37% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση, με 57% της αγοράς του έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη. Η αύξηση αναμένεται μεγαλύτερη σε αυτή την ήπειρο από οποιαδήποτε άλλη με τις Ισπανία, Γερμανία και Αγγλία να πρωτοστατούν σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Technavio.

Μάλιστα στην Ισπανία φέτος αναμένονται να φτάσουν τα έσοδα από τον αθλητικό τουρισμό ή και να ξεπεράσουν τα 7 δις (7,151 mill) του 2019 σύμφωνα με το National Statistics Institute (INE). Οι αριθμοί αυτοί φαίνονται απόλυτα λογικοί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την πανδημία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού - World Tourism Organization (UNWTO) είχε ανακοινώσει US$ 800 δις και σχεδόν 15 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις από τον αθλητικό τουρισμό. Τη χρονιά που πέρασε (2022) δεν θα ξεπερνούσε το 560 δις δολάρια σύμφωνα με την Technavio. Ωστόσο πιο αισιόδοξες έρευνες όπως αυτή της γαλλικής ReportLinker μιλάνε για 1,7 τρις δολάρια μέχρι το 2027!!

Κερδισμένα τα Ελληνικά brands Αθλητικού Τουρισμού το 2022

Τα πρώτα δρομικά event εμφάνισαν μια πτώση τους πρώτους μήνες σε σύγκριση πάντα με το 2019 αλλά με το πέρασμα των μηνών ο κόσμος επανήλθε πλήρως σε αγωνιστική δράση.

Παράλληλα η μετάβαση πολλών διοργανώσεων από την πανδημία πάντα μαζί με τους αντίστοιχους δήμους στη νέα εποχή ήταν δύσκολη μιας και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πόσο απαραίτητο είναι να ανακοινώνονται οι ημερομηνίες των διοργανώσεων τουλάχιστον 8-10 μήνες πριν την πραγματοποίηση τους με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε περιορισμένες αρχικά ροές ξένων επισκεπτών.

Ωστόσο τα ελληνικά brands, που έχουμε τονίσει τη σημαντικότητα τους εδώ στο insider, κερδίσανε τις εντυπώσεις. Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, Αρκαλοχώρι, Navarino Challenge, Σπέτσες, Ζαγόρι Mountain Running, Santorini Experience, Μαραθώνιος του Ναυπλίου, Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης στο Πευκί, Ioannina Lake Run, Μέτσοβο Ursa Trail, Rhodes Marathon, αλλά και το Stoiximan AegeanBall Festival του Γιώργου Πρίντεζη στη Σύρο που επανήλθε, έλαμψαν φέτος πραγματικά και φώτισαν το άστρο του ελληνικού αθλητικού τουρισμού.

Γιατί αν οι ίδιοι δεν αγαπήσουμε την ελληνικότητα, δεν προβάλουμε με ενθουσιασμό και φαντασία τα προϊόντα μας, δεν παρουσιάσουμε με φρέσκο τρόπο την παράδοση, την ιστορία μας ή τη μυθολογία μας, πώς περιμένουμε να μας δουν οι άλλοι; Πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια ισχυρή και διακριτή στο εξωτερικό τουριστική ταυτότητα όταν οι ίδιοι της γυρίζουμε την πλάτη;

Αν πιστεύετε δε ότι είναι ελληνική παραξενιά ή εγωισμός δείτε από την πρόσφατη έρευνα που αναφέραμε, την τάση στα sports tourism events.

Στους νικητές των sports tourism events στη χώρα μας πρέπει να αναφερθεί και το γκολφ. Αρκετά τουρνουά, πολλά πετυχημένα σε μια αγορά που συνέχεια ανεβαίνει.

Κυριαρχεί η Costa Navarino, με διάφορα είδη τουρνουά από pro-am, maritime, φιλανθρωπικά και με 4 πλέον καταπληκτικά γήπεδα για τα δεδομένα της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδος, που πρέπει να μας κάνουν υπερήφανους. Έχει μείνει πίσω η Γλυφάδα, αναμένουμε το come back του Πόρτο Καρράς και νέα γήπεδα ανά την Ελλάδα σύντομα.

Ο γκολφικός τουρισμός αναμένεται να φτάσει τα 23 δις δολάρια μέχρι το 2023 και τα 40 δις μέχρι το 2033 σύμφωνα με τη Future Market Insights (FMI).

Στον χώρο τώρα των mega events η ΓΓΑ κέρδισε το στοίχημα, με το Ράλι Ακρόπολις. Τα είχε όλα, πολύς κόσμος, έσοδα, προβολή στο εξωτερικό. Αξίζει να αναφερθεί άλλωστε ότι η επιτυχία της Ευρώπης συνολικά στον συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού οφείλεται κυρίως στη δημοτικότητα των PREMIER LEAGUE, Liga de Futbol Profesional, Wimbledon, ROLAND-GARROS, F1, MotoGP και αρκετών cricket τουρνουά.

Ενώ το νεοεισερχόμενο τμήμα του soccer tourism έκανε ποδαρικό στην Ελλάδα με το δεξί το 2022 μέσω του ΟΦΗ. Η κρητική ομάδα πραγματικά εξέπληξε τους πάντες. Για πρώτη φορά ομάδα του εξωτερικού επέλεξε την Ελλάδα για προετοιμασία και δη το προπονητικό κέντρο του ΟΦΗ, κάτι που από μόνο του συνιστά είδηση όχι μόνο για τον ΟΦΗ, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Η κρητική ομάδα άνοιξε τον δρόμο σε αυτή την -ανεκμετάλλευτη έως τώρα- μορφή τουρισμού. Οι Βέλγοι μιλήσανε με τα καλύτερα λόγια για τη φιλοξενία του ΟΦΗ αλλά και για τις εγκαταστάσεις στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Τα βρήκαν όλα άψογα, έφυγαν από το Ηράκλειο με τις καλύτερες εντυπώσεις και αν μη τι άλλο τούτο αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση στο εξωτερικό.

Πιο σημαντικό προσωπικά, η ένταξη μας για πρώτη φορά στο πεδίο του ποδοσφαιρικού τουρισμού, ο οποίος σύμφωνα με την ReportLinker θα φτάσει τα 671 δις μέχρι το 2027!

Ένα από τα στοιχεία που θα είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας εκτός από την αύξηση των αθλητικών εκδηλώσεων τουρισμού, είναι σίγουρα η αύξηση χωρητικότητας εγκαταστάσεων πχ. γηπέδων ή χώρων όπως για παράδειγμα με την εκκίνηση του αυθέντικου μαραθώνιου της Αθήνας, αλλά και τη στήριξη από την κυβέρνηση που πρέπει να αρχίσει να μεγαλώνει προς όλες τις διοργανώσεις και σε όλους τους τόπους καθώς και σε όλη την επικράτεια.

Γιατί να ξοδεύουμε 100.000€ ή 250.000€ σε άδειες μόνο για ξένες εκδηλώσεις ή να αγοράζουμε τηλεοπτικό χρόνο αξίας εκκατομυρίων ευρώ και να μην επενδύσουμε αυτά τα χρήματα στον δήμο μας ή στη χώρα μας πάντα σε sports tourism events με ελληνικό χαρακτήρα. Μπορούν να γίνουν συνέργειες με μεγάλα δίκτυα και χωρίς μεγάλα κόστη ή χωρίς κόστη όπως με το FOX Sports το 2017 και το Santorini Experience με την προβολή του σε 87 χώρες!

Μιλάμε για 18 ή 20 εκ. οικονομικό αποτύπωμα των διοργανώσεων το 2022, όπως τα 20 εκ. του Μαραθωνιού της Αθήνας σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος όταν ο Μαραθώνιος της Νέας Υορκης είχε το 2019 κοντά στα 450 εκ. δολλάρια οικονομικό αποτύπωμα σύμφωνα με την έρευνα της Audience Research & Analysis. Και ξέρετε ο Μαραθώνιος εκτός από Ελληνική λέξη φέρνει και στους ξένους το όνομα της Αθήνας ως επόμενη ακριβώς φράση. Όχι της Νέας Υόρκης, ή του Λονδίνου ή της Βαλένθια.

Δείτε τη διαφορά και το μέγεθος στην αμερικάνικη αγορά που στοχεύουν σε domestic sports tourism.

Κλείνω με τον μύθο του Φειδιππίδη και τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τη Δαιδαλική Κόρη της Θήρας που έγινε ημιμαραθώνιος, τον Σκυλλία και την Ύδνα που ανοίξανε τον δρόμο για τον πρώτο μαραθώνιο κολύμβησης τον Μέγα Αλέξανδρο που συγκινεί ακόμα. Το δέσιμο της ιστορίας ή της μυθολογίας, του πολιτισμού με τον αθλητισμό και τον τουρισμό μόνο επικερδές μπορεί να είναι.

Τα ταξίδια εκτός σεζόν γίνονται "μόδα"

Όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα που διενήργησε το δίκτυο πολυτελών διακοπών Virtuoso, οι ταξιδιώτες στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι προτίθενται να επισκεφθούν δημοφιλείς προορισμούς σε περιόδους εκτός σεζόν. Ότι ακριβώς κάνει ο Αθλητικός Τουρισμός.

Σύμφωνα με την έκθεση 2023 Travel Trends της Virtuoso, το 74% των ταξιδιωτών προτίθενται να αυξήσουν τις δαπάνες τους ώστε να ταξιδεύουν βιώσιμα εάν γνωρίζουν πού κατευθύνονται τα χρήματά τους, και το 70% δήλωσε ότι τα βιώσιμα ταξίδια αναβαθμίζουν την εμπειρία των διακοπών τους.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες πλέον κάνουν κράτηση για τα ταξίδια τους κατά μέσο όρο 58 ημέρες πριν από την ημερομηνία διαμονής στο ξενοδοχείο στα ταξίδια εσωτερικού και 80 ημέρες πριν την ημερομηνία του ταξιδιού για διεθνή ταξίδια, έναντι 44 και 60 ημερών το 2019.

Μόλις σύντομα μάθετε και τα challenges που αφορούν το μέλλον. Βιωσιμότητα, πρόσβαση, εμπειρίες πάνω από όλα νέες και διαφορετικές για τους ταξιδιώτες. Το VR εξακολουθεί και είναι τάση αλλά δεν δείχνει ακόμα τη δυναμική του, ίσως το κόστος ή ιδέα ότι κοστίζει αρκετά να είναι ανασταλτικός παράγοντας.

Συνολικά ο αθλητικός τουρισμός εκτός από τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύει την τοπική ανάπτυξη σε μη τουριστικά και μη αστικά περιβάλλοντα, δημιουργεί πολλές εικόνες για τον τόπο ενώ δίνει επωνυμία ή πιο απλά δημιουργεί brands, τοποθετώντας προορισμούς σε διεθνείς χάρτες για πρώτη φορά ενώ έχει προφίλ επισκεπτών με δαπάνες άνω του μέσου όρου. Είναι πλέον απαραίτητος στην οποιαδήποτε χάραξη τουριστικής στρατηγικής όχι μόνο από δήμο, περιφέρεια ή το κράτος αλλά και από έναν μεγάλο σύλλογο ποδοσφαίρου, μια μονάδα γηπέδων τένις, μια ομοσπονδία οποιουδήποτε αθλήματος ή μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.