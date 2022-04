Πάνω από 600 συμμετέχοντες από 24 χώρες, 300 εταιρείες & 40 ομιλητές στο Front Runners 4.0

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το συνέδριο “Front Runners in Sports Management 4.0”.

Το μεγαλύτερο συνέδριο για το αθλητικό management και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, το “Front Runners in Sports Management 4.0” διοργανώθηκε από το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με απόλυτη επιτυχία μαζί με την πολυβραβευμένη ActiveMedia Group και το Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, The American College of Greece την Πέμπτη 31 Μαρτίου, την Παρασκευή 1 Απριλίου και το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.

Το συνέδριο άνοιξε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, αντίστοιχα ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, και ο Deputy Chief of Mission της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κ. David Burger απηύθυναν τον χαιρετισμό τους μέσω βίντεο, ενώ η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη συμμετείχε σε πάνελ όπου παρουσιάστηκε η πρώτη έρευνα για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Ελλάδα για το 2021.

Πάνω από 40 επιφανείς ομιλητές, το 30% των οποίων ήταν γυναίκες, συναντήθηκαν στο Front Runners 4.0 με περισσότερους από 600 συμμετέχοντες από 24 διαφορετικές χώρες και πάνω από 300 εταιρείες, που σχετίζονται με την αθλητική βιομηχανία παρακολουθήσαν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού αλλά και του αθλητικού τουρισμού.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, είχαμε ενδιαφέρουσες ομιλίες και ξεχώρισαν οι εξής τοποθετήσεις των ομιλητών:

Εικόνα

Επίσης, στο δεύτερο μισό της πρώτης μέρας είχαμε πολύ αξιόλογες ομιλίες όπως:

Εικόνα

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

Την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, η ημέρα συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία ενώ έγιναν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δηλώσεις:

Εικόνα

Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, ήταν η τρίτη και τελευταία μέρα που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες, όπου έγιναν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δηλώσεις:

Εικόνα

Έκπτωση έως 20% στο Student Club πρόσφερε η Qatar Airways

H Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2021, Qatar Airways, συμμετείχε στο συνέδριο ως Gold Sponsor με το πρόγραμμα ανταμοιβής Student Club, το οποίο παρέχει αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του, όπως έκπτωση έως 20% σε πτήσεις, επιπρόσθετο όριο αποσκευών, δωρεάν Super Wi-Fi εν πτήσει και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το qatarairways.com/StudentClub

Δυνατότητες Δικτύωσης και Επαγγελματικής Εξέλιξης

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη εισαγωγέας της Porsche AG στην Ελλάδα και η Porsche υποστήριξαν τη διοργάνωση ως Silver Sponsors, προωθώντας τον αθλητισμό, την αριστεία και την ελληνική και διεθνή αθλητική βιομηχανία με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. Η Porsche στηρίζει τους νέους, τους φιλόδοξους, τους πρωτοπόρους. Ανθρώπους με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης που τους επιτρέπει να σκέφτονται out of the box και να δημιουργούν ιδέες και καινοτομίες με την ματιά τους στραμμένη στο μέλλον. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που τους προσφέρθηκαν στο booth της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Outdoor Partner ήταν η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face.

Digital Platform Partner του συνεδρίου ήταν η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων, που συνέβαλε στη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου και σπουδαστών που παρακολούθησαν πλούσιες θεματικές ενότητες που ξεπέρασαν σε διάρκεια τις 20 ώρες, λαμβάνοντας πάνω από 150 ερωτήσεις από το κοινό.

Δωρεάν Συμμετοχή & Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν καθώς σκοπός του συνεδρίου ήταν η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού μας για το παρόν και το μέλλον του Sports Management στην εποχή μετά τον Covid-19. Το συνέδριο ξεχώρισε για την πληρότητα της πληροφόρησης που πρόσφερε στο κοινό και στόχευσε στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Άλλωστε, η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και ουσιαστική σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης.

Κάντε εγγραφή στο YouTube και στο Spotify και παρακολουθήστε όλες τις ομιλίες του συνεδρίου.

Την παραγωγή του συνεδρίου ανέλαβε η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

