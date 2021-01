Πιθανή αύξηση του χρέους των νοικοκυριών μετά τις διευκολυντικές πιστωτικές συνθήκες λόγω της πανδημίας, βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην επικαιροποιημένη έκθεσή του για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με τίτλο «Τα εμβόλια εμβολιάζουν τις αγορές, αλλά η πολιτική μέτρων στήριξης είναι ακόμη αναγκαία» (Vaccines Inoculate Markets, but Policy Support Is Still Needed).

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι μέχρι στιγμής τα σημαντικά μέτρα στήριξης από τις κυβερνήσεις, καθώς και η πτώση των επιτοκίων που ελαφρύνει το βάρος για την εξυπηρέτηση του δανεισμού, μετριάζουν τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την πανδημική κρίση. Ωστόσο, τα φτωχά και περιθωριοποιημένα νοικοκυριά έχουν επηρεαστεί σημαντικά περισσότερο. Αυτό υποδηλώνει ότι η ευαλωτότητα είναι άνισα κατανεμημένη μεταξύ ορισμένων νοικοκυριών και το χρηματοοικονομικό άγχος ενδέχεται να αυξηθεί αν τα μέτρα στήριξης αρθούν πολύ νωρίς ή αν έχει παραμείνει ανολοκλήρωτη η οικονομική ανάκαμψη.

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι οι τράπεζες δεν έχουν αποτελέσει μέχρι στιγμής μέρος του προβλήματος. Οι τράπεζες εισήλθαν στην πανδημική κρίση με ένα μεγάλο ποσό κεφαλαίων και «μαξιλάρια» υψηλής ρευστότητας και μέχρι στιγμής, έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η άνευ προηγουμένου πολιτική στήριξης βοήθησε να διατηρηθεί η ροή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι προκλήσεις στο μέτωπο της κερδοφορίας, σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα ή προθυμία των τραπεζών να συνεχίσουν την χορήγηση δανείων τα προσεχή τρίμηνα. Οι τράπεζες μπορεί να ανησυχήσουν για την αύξηση των πιστωτικών ανοιγμάτων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων μόλις λήξουν τα μέτρα στήριξης, ειδικά όπου η ανάκαμψη μπορεί να καθυστερήσει ή να είναι ατελής.

Οι τράπεζες μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στη δημιουργία αποδόσεων πάνω από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, εν μέσω της συνεχιζόμενης συμπίεσης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, εξέλιξη που είναι πολύ εμφανής σε Ιαπωνία και Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, οι κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι υπό έλεγχο, αλλά απαιτείται η ανάληψη δράσης για να αντιμετωπιστούν οι ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος που αναδεικνύονται από την κρίση, τονίζει το ΔΝΤ. Όπως αναφέρει, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να ισορροπήσουν ταυτόχρονα, αφενός τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για την ανάκαμψη μέχρι να υπάρξει διατηρήσιμη ανάπτυξη και αφετέρου, την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία υπήρχαν προ της πανδημίας ή προέκυψαν απ΄ όταν ξεκίνησε η πανδημική κρίση.

Τα τρωτά αυτά σημεία περιλαμβάνουν την αύξηση του εταιρικού χρέους, τις ευπάθειες στον τομέα των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την αύξηση του δημόσιου χρέους, τις προκλήσεις πρόσβασης στις αγορές για κάποιες χώρες με αναπτυσσόμενες Οικονομίες, καθώς και την πτωτική κερδοφορία σε ορισμένα τραπεζικά συστήματα. Η χρήση μακροπροληπτικών πολιτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων είναι ζωτικής σημασίας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, καταλήγει το ΔΝΤ.