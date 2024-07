Αργυρού: Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον όγκο επενδύσεων την τελευταία 5ετία

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον όγκο επενδύσεων στην τελευταία 5ετία, παρατήρησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας σε πάνελ, στο πλαίσιο της 28ης Στρογγυλής Τραπέζης του «Economist» - 28th Annual Economist Government Roundtable.

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον όγκο επενδύσεων στην τελευταία 5ετία, παρατήρησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας σε πάνελ, στο πλαίσιο της 28ης Στρογγυλής Τραπέζης του «Economist» - 28th Annual Economist Government Roundtable. Αφού, μεταξύ άλλων, χαιρέτισε και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, επεσήμανε χαρακτηριστικά πως, 1 στα 2 ευρώ προέρχεται από το εξωτερικό.

«Έχουμε μια πιο διευρυμένη εξαγωγική βάση, πέραν του τουρισμού και της ναυτιλίας [...] αυτά που εξάγουμε περιλαμβάνουν και αγαθά high tech» συμπλήρωσε. Έσπευσε να σημειώσει ότι, παρότι είναι σημαντικό να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα, το επόμενο στάδιο είναι να βελτιώσουμε τη μικρο-οικονομική πτυχή, δηλαδή να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ώστε έτσι να πετύχουμε τη σύγκλιση με την Ε.Ε.

Η ανάπτυξη πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για την ΕΕ τα επόμενα χρόνια, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιουλ, υπουργός Δημοσίων Δαπανών, Εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης της Ιρλανδίας, που συμμετείχε στο ίδιο πάνελ με θέμα «Spiralling through the conflicts in search of opportunities».

Όπως σημείωσε, μειώσαμε τον πληθωρισμό την τελευταία διετία και παρά το γεγονός ότι το κόστος ζωής παραμένει πρόβλημα –υπάρχει διαφορά μεταξύ της πτώσης του πληθωρισμού και της πτώσης των τιμών– αποφύγαμε την ύφεση κι έχουμε μια μέτρια μεσοπρόθεσμη προοπτική για την ανάπτυξη. Αναφερόμενος στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, από το 2020, σημείωσε ότι από την ενισχυμένη εποπτεία πέρασε σε ανάπτυξη πάνω από τον μ.ο. της ΕΕ, που θεωρείται ένα από τα θαύματα στην ευρωζώνη.

Μίλησε ενδεικτικά για το πρωτογενές πλεόνασμα και τη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα και σχολίασε τη θετική συνεισφορά του ‘Ελληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη αλλά και του προκατόχου του Χρήστου Σταϊκούρα. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για μείωση του χρέους, για διατήρηση των επενδύσεων και αξιοποίηση εργαλείων όπως το Next Generation eu. Σ

Σημείωσε επίσης ως ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Ευρώπη την έλλειψη ενιαίας αγοράς αναφερόμενος στη συζήτηση που αναπτύσσεται εντός της ΕΕ για την έκθεση του Ενρίκο Λέτα και του Μάριο Ντράγκι και την ανάγκη εστίασης σε αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όπως είπε, στην Ευρώπη έχουμε το κεφάλαιο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος όλων των χωρών υιοθετώντας τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.