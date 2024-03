Κίνα: Τριετές σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανικής παραγωγής στο Πεκίνο

Η πόλη του Πεκίνου προγραμματίζει να προσθέσει στο τεχνολογικό δυναμικό της 100 έξυπνες βιομηχανίες, αλλά και εργαστήρια ψηφιακής τεχνολογίας μέσα στην επόμενη τριετία, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της κινεζικής πρωτεύουσας.

Ο στόχος αυτός, δημοσιοποιήθηκε από ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής της πόλης μεταξύ του 2024 και του 2026, το οποίο καταρτίστηκε από το δημοτικό οικονομικό και τεχνολογικό γραφείο the Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κινεζική πρωτεύουσα θα πιέσει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις βιομηχανικής παραγωγής να μετασχηματιστούν σε ψηφιακό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ