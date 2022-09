Μητσοτάκης: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μας

Ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter για τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

«To ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε κατά 7,7% στο β' τρίμηνο παρά τις συγκεχυμένες προσδοκίες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, προκειμένου να βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μας, ιδίως των πλέον ευάλωτων. Το όραμα μου παραμένει μία ευημερούσα Ελλάδα για όλους» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Greece's GDP surges 7.7% yoy in second quarter, yet again confounding expectations. We will continue to work to improve our citizens living standards, particularly those at the lower end. My vision remains a Greece prosperous for all.

