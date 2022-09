Η Ρωσία σταματά και πάλι τη ροή αερίου στην Ευρώπη μέσω του Nord Stream 1

Η Gazprom ανακοίνωσε πως οι ροές αερίου μέσω του Nord Stream 1 έχουν διακοπεί πλήρως λόγω ενός προβλήματος διαρροής που προέκυψε στις εργασίες συντήρησης του αγωγού.

Τελευταία ενημέρωση: 21:27

Συνέχεια στις ενεργειακές πιέσεις που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει η Ρωσία, αναφέροντας πως οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 είναι αμφίβολο πως θα αρχίσουν αύριο, Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής, η ρωσική Gazprom ενημερώνει πως οι ροές αερίου μέσω του Nord Stream 1 έχουν διακοπεί πλήρως λόγω ενός προβλήματος διαρροής που προέκυψε στις εργασίες συντήρησης του αγωγού. Σημειώνεται πως η Gazprom είχε διακόψει την παροχή αερίου μέσω του Nord Stream, επικαλούμενη εργασίες συντήρησης στον αγωγό που ήταν προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν το Σάββατο.

Η τελευταία ανακοίνωση της -ελεγχόμενης από το Κρεμλίνο- Gazprom σημειώνει πως «η παροχή αερίου θα διακοπεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη», χωρίς να αναφέρει το πότε θα είναι αυτό.

Παράλληλα, η Gazprom πρόσθεσε πως η διαρροή που επικαλείται έχει καταγραφεί και από στελέχη της Siemens Energy.

Σημειώνεται πως οι τιμές του αερίου δεν φαίνεται να επηρεάζονται προς τα πάνω από την εξέλιξη, καθώς τα συμβόλαια του φυσικού αερίου (παράδοσης Οκτωβρίου) στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ υποχωρούν άνω του 10%, στα 214,66 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

O Σιμόνε Ταλιπιέτρα, αναλυτής του think tank Bruegel, δήλωσε στο Bloomberg πως η ανακοίνωση της Gazprom «είναι μια ακόμα ένδειξη για το ότι μεταξύ των "τεχνικών ζητημάτων" και των "διαφωνιών στα συμβόλαια", το βασικό σενάριο για την Ευρώπη η είναι ένας χειμώνας χωρίς ρωσικό αέριο. Ο Πούτιν προσπαθεί να χτυπήσει την Ευρώπη εκεί που την πονάει περισσότερο».

Σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε η Gazprom, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Έρικ Μάμερ, έκανε λόγο για «ψευδείς προφάσεις» της ρωσικής εταιρείας, λέγοντας πως «επιβεβαιώνεται η αναξιοπιστεία της Ρωσίας ως προμηθευτής.

Επιπλέον, αποδεικνύει τον κυνισμό της Ρωσίας, καθώς προτιμά να "καίει" το αέριο αντί να τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.

It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.

