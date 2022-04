«Θερμό» καλοκαίρι στους διαγωνισμούς για τα περιφερειακά λιμάνια – Το (νέο) timing για τις προσφορές

Για πότε μεταφέρεται η φάση των προσφορών για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας. Τα νέα δεδομένα, ο γεωπολιτικός παράγοντας, ο «έλεγχος» της ευρύτερης περιοχής και οι συνέργειες με γραμμές – «φιλέτα» και άλλες μπίζνες. Οι διεκδικητές του Ηρακλείου και το «άνοιγμα» για Καβάλα.

Μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας ανατροπές στα χρονοδιαγράμματα αλλά και σημαντικές εξελίξεις «κρύβουν» οι διαγωνιστικές διαδικασίες που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την αξιοποίηση περιφερειακών, πλην όμως σημαντικών και κομβικών, λιμένων της χώρας, όπως της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου ή και της Καβάλας που δείχνει ως το πλέον «ώριμο» asset. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν πλευρές που παρακολουθούν τις διαδικασίες, αναμένεται να έχουμε «θερμό καλοκαίρι» στο μέτωπο των περιφερειακών λιμανιών που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες του insider.gr, τόσο λόγω των ευρύτερων συνθηκών (οικονομικών και όχι μόνο, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία), όσο, κυρίως, και μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων ομίλων που φέρονται να ζητούν λίγο χρόνο περισσότερο ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα, να εξετάσουν όλα τα (νέα) δεδομένα και να «χτίσουν» καλύτερα τις προσφορές τους, το timing στα λιμάνια μεταφέρεται για αργότερα, προς το καλοκαίρι.

Έτσι, οι προσφορές για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης αναμένεται να πάνε λογικά λίγο πιο πίσω και από τις αρχές Μαΐου (05/05) να μεταφερθούν για τον Ιούνιο. Για το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί η επόμενη φάση και για τον λιμένα Ηγουμενίτσας, με τις ίδιες πηγές να μην αποκλείουν το νέο χρονοδιάγραμμα να «δείξει» προς τα τέλη Ιουνίου (ίσως και προς τις 30/06).

Προφανώς, πλέον οι λιμένες της χώρας έχουν αλλάξει «επίπεδο» όχι μόνο σε οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση, μετά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, με το ενδιαφέρον αμερικανικών και όχι μόνο συμφερόντων να αποκτά άλλη έννοια. Επίσης, πρόκειται για λιμάνια ο έλεγχος των οποίων δίνει στον παραχωρησιούχο τη δυνατότητα να «ελέγχει» και την ευρύτερη περιοχή, ενώ κτα λιμάνια «κουμπώνουν» και με άλλες δράσεις (π.χ. όποιος «κερδίσει» τους διαγωνισμούς για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου επόμενο είναι να προχωρήσει σε συνέργειες όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές γραμμές – φιλέτα σε Ιόνιο – Αδριατική και βέβαια στο Αιγαίο Πέλαγος, με τις γραμμές προς Κρήτη να είναι, μαζί με αυτές προς Κυκλάδες ή κάποια νησιά Δωδεκανήσων, οι πλέον δημοφιλείς, δίχως να παραγνωρίζονται και άλλες μπίζνες). Κατά συνέπεια, το καλοκαίρι για τα λιμάνια θα είναι «θερμό».

Να σημειωθεί ότι, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ενδέχεται εντός της εβδομάδας το ΤΑΙΠΕΔ να αποσφραγίσει την προσφορά (μοναδική) για το λιμάνι της Καβάλας, που είχε υποβάλει η κοινοπραξία η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL GROUP - EFA GROUP - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (για την υπό παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ του «Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» - ΟΛΚ Α.Ε.). Επιπρόσθετα, προ ημερών μόλις το ΤΑΙΠΕΔ επικύρωσε τα 8 γκρουπ που «περνούν» στην επόμενη φάση της διαδικασίας για τον λιμένα Ηρακλείου. Ο όμιλος Black Summit Financial είναι μια εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων με εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εστιασμένες στη διατήρηση και ανάπτυξη της περιουσίας των πελατών της, μέσα από εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές. Η EFA GROUP είναι ένας όμιλος εταιρειών που προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων/έργων, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της ασφάλειας και των αγορών υψηλής τεχνολογίας. Ο όμιλος EFA GROUP λειτουργεί σε διεθνή κλίμακα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βέβαια δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, καθώς είναι ένας μεγάλος ελληνικός όμιλος, με δραστηριότητες στους περισσότερους τομείς των υποδομών, από το κλασσικό κατασκευαστικό αντικείμενο και τις παραχωρήσεις, έως την παραγωγής προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τη διαχείριση απορριμμάτων καθώς την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων κ.α.

Όσον αφορά στις εξελίξεις για τον λιμένα Αλεξανδρούπολης, o διαγωνισμός αφορά στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών (τουλάχιστον 67%) του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Στη β’ φάση του σχετικού διαγωνισμού έχουν προκριθεί η Quintana Infrastructure & Development, η κοινοπραξία Cameron SA-Goldair Cargo AE-Bollore Africa Logistics, η κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group - Euroports - EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Για τον διαγωνισμό αυτόν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες, που μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη, ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια… γεωπολιτικού χαρακτήρα που και αυτά θα φανούν στην πορεία αν βρούνε πεδίο… εφαρμογής.

Στη μάχη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (τουλάχιστον 67%) του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, τα επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β’ φάση είναι η ATTICA A.E. Συμμετοχών, η Portek International Private LTD, η Quintana Infrastructure & Development, η ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε., η κοινοπραξία Archirodon Group N.V.- ANEK & όμιλος Trident Hellas, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed - Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Τέλος, μόλις προ ημερών το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), σε συνεδρίαση ή προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.). Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι εξής (με αλφαβητική σειρά): 1) OLETE LIMITED, 2) Κοινοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3) Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED - GPH CRUISE PORT FINANCE LTD, 4) Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ATTICA GROUP, 5) Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 6) Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. – GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED, 7) Κοινοπραξία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. - – JCC S.A.L., 8) ΟΛΘ Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Είναι προφανές, όπως κι άλλες φορές έχει αναδείξει το insider.gr, ότι (και) για τον λιμένα Ηρακλείου στις αρχικές φάσεις του διαγωνισμού έχει καταγραφεί ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτικά σχήματα, κάποια εκ των οποίων μάλιστα (σε κοινοπραξίες) είναι και εκτός ναυτιλιακού – ακτοπλοϊκού χώρου, καθώς προέρχονται από τομείς υποδομών – κατασκευών (Ελλάκτωρ αλλά και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και άλλους (αεροπορικό, τουριστικό, real estate κ.α.), ένδειξη ότι το project της Κρήτης θεωρείται «φιλέτο».

Η συμμετοχή δε στην αρχική φάση του διαγωνισμού ονομάτων και ομίλων όπως οι Grimaldi (Minoan), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Γ. Περιστέρης), ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Ιβάν Σαββίδης (ΟΛΘ), ΣΕΚΑΒΙΝ (συμφερόντων Σήφη Βαρδινογιάννη), Γρύλος (AVIAREPS ΕΛΛΑΣ - Sky Express), Attica Group, ξένων σχημάτων όπως οι Portek (είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη), GPH CRUISE PORT FINANCE, OLETE LMITED, εταιρείας του ομίλου SeaJets (Goldenstep Shipping Ltd), αλλά και μικρότερων πλην όμως σημαντικών εγχώριων επιχειρήσεων, όπως οι ΤΕΚΑΛ αλλά και Καράτζης - Κυριακίδης Μάρμαρα (η μόνη που έμεινε εκτός), καταδεικνύει το παραπάνω.