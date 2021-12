Μπακατσέλος: Η Ελλάδα πρέπει να επανασυστηθεί στον κόσμο με το νέο της πρόσωπο

Την πεποίθηση πως «η Ελλάδα πρέπει να επανασυστηθεί στον κόσμο με το νέο της πρόσωπο, στο πλαίσιο ενός εθνικού αφηγήματος» εξέφρασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος.

Κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη του 32ου ετήσιου συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με κεντρικό θέμα «Redefining growth for an inclusive and sustainable future», ο κ. Μπακατσέλος χαρακτήρισε πιο επίκαιρη από ποτέ την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ανάπτυξης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες, τονίζοντας πως ο πλανήτης χρειάζεται μια βιώσιμη αναπτυξιακή συμπόρευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα μπορεί να επαναπροσδιοριστεί, ενώ ο μετασχηματισμός της χώρας δημιουργεί ένα ιστορικό momentum για προοπτική. Μια ισχυρή προοπτική της Ελλάδας, με τις επιχειρήσεις να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αναγνωρίζοντας πως τα δύο χρόνια πανδημικής κρίσης έχουν λειτουργήσει ως επιταχυντής πολλών εξελίξεων, ο κ. Μπακατσέλος εξέφρασε την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά με διαφορετική προοπτική στο επιχειρηματικό πεδίο, μέσω νέου πλαισίου διαλόγου, νέας ατζέντας και διαφορετικών αντιλήψεων σε σχέση με το παρελθόν.

Σπιρτούνιας: Η Ελλάδα οφείλει να επιδείξει τα αναγκαία αντανακλαστικά σε έναν κόσμο που αλλάζει

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπιρτούνιας, έφερε στο προσκήνιο μια σειρά πολύ σημαντικών παραμέτρων, εκφράζοντας την ανάγκη επίτευξης μιας ανάπτυξης που θα σέβεται τους θεσμούς, τα δημοκρατικά ιδεώδη, το περιβάλλον, το φύλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται συναίνεση, ο δρόμος ωστόσο για την οποία είναι δύσκολος, ιδίως όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τα ουσιαστικότερα ζητήματα της ανθρωπότητας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως εξήγησε ο κ. Σπιρτούνιας, οφείλει να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά, προκειμένου να επιλέξει «που οδεύει». Η Ελλάδα, συνέχισε ο ίδιος, χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο, με αναπτυξιακή στόχευση, ενώ έχει ήδη αρχίσει να χαίρει της εμπιστοσύνης των ξένων.

Αναφερόμενος στην πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο κ. Σπιρτούνιας σχολίασε πως ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο ισχυρές, ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται εμφανές ότι οι αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό.

Παπαλεξόπουλος: Τα επόμενα χρόνια «υπόσχονται» πάρα πολλά για την Ελλάδα

Απευθύνοντας χαιρετισμό στο συνέδριο ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αναγνώρισε πως η Ελλάδα διανύει μια εποχή που συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω της - πανδημία, ενεργειακή κρίση, αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεωπολιτικές εξελίξεις - προειδοποίησε ωστόσο πως αυτή η καθημερινότητα δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίσει τη χώρα, καθώς βρίσκεται «στα πρόθυρα μιας θετικής περιόδου ανάπτυξης που μπορεί να φέρει ευημερία».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαλεξόπουλο, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει αισθητά, καθώς περνάει σταδιακά από την κατανάλωση στις εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται το οικοσύστημα καινοτομίας κι ενισχύονται οι επενδύσεις.

«Το brand name της Ελλάδας στο εξωτερικό βελτιώνεται», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ για να συμπληρώσει πως «τα επόμενα χρόνια υπόσχονται πάρα πολλά για τη χώρα, ενώ σε εμάς εναπόκειται να επιταχύνουμε τις εξελίξεις».