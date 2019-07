Μπορεί να είναι μόλις 14 ετών αλλά χάρη στην ευφυΐα της και το επιχειρηματικό της δαιμόνιο έχει καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό στον κλάδο των επιχειρήσεων.

H Mikaela Ulmer ξεκίνησε την επιχείρησή της όταν ήταν μόλις... 4 ετών όταν δύο μέλισσες την τσίμπησαν μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αντί να φοβηθεί η μικρή Αμερικανίδα, ενθάρρυνε τους γονείς της να της μάθουν περισσότερα για τα έντομα και τον σημαντικό ρόλο τους στον κύκλο των τροφίμων.

Η μικρή CEO ίδρυσε την επιχείρηση Me & the Bees Lemonade η οποία εστιάζει στην παραγωγή λεμονάδας με μέλι από τοπικούς παραγωγούς και μελισσοκόμους.

«Μερικές φορές πρέπει να χάσω κάποια μαθήματα για μια συνέντευξη ή να ταξιδέψω για μια τηλεοπτική εκπομπή. Μπορεί να χάσω μια μεγάλη παρουσίαση επειδή έχω ένα δύσκολο τεστ στο σχολείο» δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC η Mikaela, προσθέτοντας πως «δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι, πάντα κάτι έχεις να μάθεις. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι, πάντα κάτι έχεις να δείξεις».

Κατά την τελευταία δεκαετία, η μικρή Αμερικανίδα έχει καταφέρει να πουλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο μπουκαλάκια της λεμονάδας σε 1.000 καταστήματα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας σούπερ - μάρκετ Whole Foods.

