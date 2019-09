Ως την «Πιο Καινοτόμο Διαδικτυακή Τράπεζα στη Δυτική Ευρώπη» (Most Innovative Digital Bank in Western Europe) για το 2019, ανακήρυξε την Eurobank το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance ενώ, παράλληλα, της απένειμε και τον τίτλο της «Καλύτερης Διαδικτυακής Τράπεζας Ιδιωτών στην Ελλάδα» (Best Consumer Digital Bank in Greece), επίσης για το 2019.

Για το 2019, το Global Finance διέκρινε την Eurobank για τις νέες υπηρεσίες e-Banking και mobile app, οι οποίες διατέθηκαν πρόσφατα στο κοινό, ενσωματώνοντας μια σειρά από καινοτομίες, όπως η άμεση απόκτηση online πρόσβασης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κατάστημα (digital onboarding), τα έξυπνα εργαλεία διαχείρισης των οικονομικών με περισσότερες από 400 έξυπνες συναλλαγές, καθώς και οι μηχανισμοί διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών με καινοτομίες όπως η βιομετρική ταυτοποίηση.

Οι παραπάνω βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της Τράπεζας, η οποία υλοποιεί την τελευταία τριετία τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, έχοντας ήδη θέσει σε εφαρμογή καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών και την περαιτέρω απλοποίηση της καθημερινότητάς τους.

Κάθε χρόνο, το περιοδικό Global Finance επιλέγει τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως και οι βραβεύσεις του αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο αναγνώρισης της τραπεζικής αριστείας. Τα κριτήρια των εν λόγω βραβεύσεων αφορούν στη συνολική στρατηγική προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ψηφιακών πελατών, στην ανάπτυξη των ψηφιακών πελατών, στο εύρος των διαθέσιμων online υπηρεσιών, καθώς και στα μετρήσιμα οφέλη από τη διάθεση ψηφιακών πρωτοβουλιών προς τους πελάτες.