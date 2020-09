Κατηγορηματικά διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί πώλησης της εμβληματικής ξενοδοχειακής μονάδας της πλατείας Συντάγματος, Μεγάλη Βρεταννία η εταιρεία Λάμψα.

Κύκλοι της εταιρείας Λάμψα ΑΕ επισημαίνουν πως «οι περιφερόμενες ''πληροφορίες'' περί πώλησης του Ξενοδοχείου Μεγάλη

Βρεταννία, κινούνται στη σφαίρα του φαιδρού και δη σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, στην οποία δεν χωρούν αστειότητες».

Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ήρθαν στο φως δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η διοίκηση της Λάμψα βρίσκεται σε συνομιλίες με Άραβες επενδυτές για την πώληση ενός εκ των ξενοδοχειακών μονάδων που διαθέτει στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Να θυμίσουμε ότι το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία το οποίο μετρά ήδη 150 χρόνια ζωής καθώς και το King George, των οποίων την λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International, Inc.., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη.

Η Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων στον κόσμο, με έδρα την Bethesda, Maryland, USA, με 5,700 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 110 χώρες, της ιδιοκτησίας ή της διαχείρισής της.

Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels®, and Protea Hotels by Marriott®.

Όσο για την Λάμψα Α.Ε. είναι μια από τις λίγες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. Παρά την πανδημία μάλιστα, η μετοχή της εταιρείας παραμένει κοντά στα υψηλά της τελευταίας πενταετίας και η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ. Η αξια των περιουσιακών της στοιχείων ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ ενώ ο δανεισμός της ανέρχεται κοντά στα 100 εκατ. ευρώ και είναι μακροπρόθεσμος. Μάλιστα πρόσφατα ο όμιλος ολοκλήρωσε την νέα επένδυσή του ύψους 25 εκατ. ευρώ στη νέα ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της πόλης. Το νέο ξενοδοχείο Athens Capital MGallery το οποίο γειτνιάζει με τις άλλες δύο μονάδες άνοιξε τις πύλες του στις αρχές του μήνα παρά τις χαμηλές πληρότητες που καταγράφονται λόγω της πανδημίας και του πλήγματος στον τουρισμό που έχει επιφέρει.

