Πληροφορίες για την τοποθεσία του χρήστη συλλέγει το νεότερο κινητό της Apple, iPhone 11 Pro, ακόμα και όταν δεν θα έπρεπε!

Σύμφωνα με πλροφορίες που μοιράστηκε αρχικά ο ερευνητής Μπράιαν Κρεμπς της KrebsOnSecurity και το mashable.com, οι χρήστες δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν τελείως τη λειτουργία της «τοποθεσίας» από το νέο τους κινητό, ακόμα και όταν δεν θέλουν να είναι ενεργή.

Όπως αναφέρεται, ο Μπράιαν Κρεμπς διαπίστωσε το «πρόβλημα» και επικοινώνησε αμέσως με την Apple για να διορθωθεί το «τεχνικό λάθος», όμως διαπίστωσε πως δεν έγινε... κατά λάθος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Apple, η λειτουργία της τοποθεσίας του κινητού δεν μπορεί να απερνεργοποιηθεί πλήρως, ακόμα και όταν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτή, από κάθε εφαρμογή ξεσχωριστά.

