Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν πως όταν μιλάμε για «δεξιότητες κριτικής σκέψης» ή «δημιουργική επίλυση προβλημάτων» στην πραγματικότητα μιλάμε για την ίδια τη φαντασία. Πρόκειται για μια ικανότητα που μας βοηθά στην εφαρμογή της γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων, ενώ πλέον εκτιμάται ότι έχει θεμελιώδη σημασία στην ενσωμάτωση της εμπειρίας και στη μαθησιακή διαδικασία. Άρα, η έμφυτη φαντασία των παιδιών πρέπει να ενθαρρύνεται. Και οι εικόνες, οι αφηγήσεις, τα παραμύθια, οι ιστορίες και κάθε είδους παιχνίδι αποτελούν εξαιρετικά ερεθίσματα για την ανάπτυξή της.

Γνωστή επί σειρά ετών για την ευαισθησία της σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, η Alpha Bank συνεχίζει να πραγματοποιεί σειρά δράσεων, με στόχευση ειδικά σε μικρούς «ήρωες», που βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσκολίες από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μεταξύ των πιο πρόσφατων πρωτοβουλιών της, και στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο», η Τράπεζα συνεργάστηκε με την DIGEA, στηρίζοντας την ενέργεια «HD - The Heroes of Digea», για παιδιά που φιλοξενούνται σε Ιδρύματα. Το Σάββατο 8 Ιουνίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, 200 παιδιά από το Παιδικό Χωριό SOS, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης, τη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων Ηρακλείου, το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, τη Ζωοδόχο Πηγή και την Κίτρινη Αποστολή πήραν στα χέρια τους ποπ κορν και λιχουδιές και παρακολούθησαν την κινηματογραφική ταινία «X-MEN: Μαύρος Φοίνικας», ενώ τα παιδιά μικρότερης ηλικίας διασκέδασαν με την ταινία «Ασχημογλυκούλια». Ακολούθησε η βόλτα στο «Orange Carpet», όπου τα παιδιά μίλησαν από κοντά με γνωστούς ηθοποιούς και παρουσιαστές, οι οποίοι τους μοίρασαν δώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, ενώ ομάδες δημιουργικής απασχόλησης πρόσφεραν χαμόγελα και χαρά με face painting, handprint, κατασκευή κοσμημάτων με χάντρες κ.ά. Η διασκέδαση δεν τελείωσε εκεί, αφού οι μικρότερης ηλικίας συμμετέχοντες έπαιξαν με Playmobil και μεγάλα τουβλάκια Play Can Do, ενώ τα μεγαλύτερης παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν σε παιχνιδομηχανές PS4. Η Alpha Bank συμμετείχε ως χορηγός των δώρων για τα πιο μεγάλα παιδιά, ενώ εθελοντές από το προσωπικό της υποστήριξαν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Επόμενος σταθμός η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Εκεί, την Τετάρτη 26 Ιουνίου, 25 παιδιά, με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον μαγικό κόσμο του Θεάτρου Σκιών και να απολαύσουν τις διασκεδαστικές περιπέτειες του Καραγκιόζη και των φίλων του.

Πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία ήταν αυτή της συμμετοχής παιδιών από την Κιβωτό του Κόσμου στην εκπαιδευτική δράση του εργαστηρίου Κινηματογράφου «Ο έξυπνος θεατής», του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Με αρωγό την Alpha Bank, στις 15 Ιουλίου συνολικά 20 παιδιά της Κιβωτού, ηλικίας 6 έως 16 ετών, παρακολούθησαν το Εργαστήρι Κινηματογράφου, στο Ωδείο Αθηνών. Εκεί, χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες, μέσα από την καθοδήγηση επαγγελματιών και με εργαλείο διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη και να μάθουν να διατυπώνουν τις απόψεις τους υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα. Παράλληλα, συμμετέχοντας σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήρι κινηματογράφου, παρακολούθησαν ταινίες μικρού μήκους, έλαβαν αναμνηστικά δώρα και απόλαυσαν παγωτό με την καρδιά τους!

Όμως, οι δράσεις του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank δεν σταματούν εδώ, αλλά επεκτείνονται και στις επισκέψεις σε μουσεία. Μέσα στην εφετινή χρονιά, παιδιά από το Σύλλογο «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, παιδιά από διάφορους συλλόγους, κατά το παρελθόν, έχουν ξεναγηθεί στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.