Μπορεί μεγάλες τράπεζες να έχουν ανακοινώσει ότι κλείνουν τη στρόφιγγα στη χρηματοδότηση νέων έργων που αφορούν σε ορυκτά καύσιμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η στροφή που κάνουν στη στήριξη της «πράσινης» ενέργειας δεν είναι δυσανάλογα (μικρή) σε σχέση με τα ποσά που δαπανούσαν για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Goldman Sachs, η Gredit Agricole, η BNP Paribas και η Bank of America ηγούνται πρωτοβουλιών χρηματοδότησης έργων καθαρής ενέργειας. Φυσικά, τη στρατηγική αυτή χαιρετίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως είναι οι Rainforest Action Network και η Sierra Club, ωστόσο οι «πράσινες επενδύσεις» των τραπεζών θεωρούνται μηδαμηνές σε σχέση με τα 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια που «έπεσαν» στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων τα τρία χρόνια που ακολούθησαν μετά από την υπογραφή των συμφωνιών για το κλίμα του Παρισιού το 2015.

Οι περιβαλλοντολόγοι θεωρούν σημαντική την απόσυρση των τραπεζών από τη βιομηχανία άνθρακα αλλά την χαρακτηρίζουν και ως ένα από τα ευκολότερα πράγματα που πρέπει να κάνουν (οι αμερικανικές εταιρείες άνθρακα υποφέρουν εδώ και χρόνια από την πτώση των τιμών και αρκετές από αυτές έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση).

Ωστόσο, εκείνο που μπορεί να μην έχει τονιστεί το τελευταίο διάστημα είναι ότι η χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων παραμένει στην ατζέντα των μεγάλων τραπεζών.

Η JPMorgan Chase & Co ξεπέρασε την παγκόσμια κατάταξη του δικτύου Rainforest Action Network, διαθέτοντας 196 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση ορυκτών καυσίμων από το 2016 έως το 2018. Η Goldman ήρθε δωδέκατη με 59 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι 12 πρώτες παγκόσμιες εταιρείες κέρδισαν περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές ή περίπου 7% των εσόδων τους από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες το 2018 από τις σχέσεις τους με πελάτες πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και ενέργειας, σύμφωνα με την Coalition Development Ltd. Οι τράπεζες είναι απρόθυμες να απομακρύνουν τα χρήματα αυτά μετά από τη χρόνια στασιμότητα των εσόδων. Ο επικεφαλής της Goldman Sachs, David Solomon, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι η τράπεζα δεν θα γυρίσει την πλάτη στους πελάτες της με ορυκτά καύσιμα: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να παράγει και να χρησιμοποιεί καύσιμα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα και βιομηχανικά ορυκτά τα προϊόντα και η Goldman Sachs θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν πελάτες σε συναλλαγές που είναι σημαντικές για την οικονομική δραστηριότητα».

Με πληροφορίες από το Bloomberg.