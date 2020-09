Το αστρονομικό ποσό των 36.000 δολαρίων θα χρειαστεί να πληρώσει κανείς αν θέλει να αποκτήσει τη νέα συλλεκτική έκδοση της Veuve Clicquot!

Πρόκειται για ένα magnum μπουκάλι της εκλεκτής σαμπάνιας, το οποίο συνοδεύεται από ένα γλυπτό της διάσημης καλλιτέχνιδας Γιαγιόι Κουσάμα. Το γλυπτό έχει τίτλο «My Heart That Blooms in the Darkness of Night» και λειτουργεί σαν «βάση» για τη σαμπάνια, ενώ θα δημιουργηθούν μόνο 100 τεμάχια, τα οποία θα παρέχονται μόνο έπειτα από ειδική παραγγελία.

Η Γιαγιόι Κουσάμα είναι μία από τις πιο διάσημες εν ζωή καλλιτέχνιδες στον κόσμο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα ζωηρά χρώματα και τα «πουά» σχέδια στα έργα της. Αντίστοιχο είναι και το μοτίβο στο νέο συλλεκτικό μπουκάλι της Veuve Clicquot που συνδυάζει τα λουλούδια, τις πουά αποχρώσεις και τον αφρώδη οίνο.

Σύμφωνα με το Forbes, υπάρχει και μία πιο... οικονομική έκδοση, για όσους θέλουν απλά να δοκιμάσουν τη νέα συλλεκτική σαμπάνια, χωρίς όμως να αποκτήσουν το γλυπτό. Σε αυτή την περίπτωση, όποιος το επιθυμεί μπορεί να αγοράσει τη σαμπάνια μέσα από το Reserve Bar έναντι μόλις 195 δολαρίων.

